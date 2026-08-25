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Soudan : l’armée dit avoir abattu près de Kurmuk un drone venu d’Éthiopie

Le ministère soudanais de la Défense a annoncé le dimanche 23 août 2026 avoir abattu, dans l’État du Nil Bleu près de Kurmuk, un drone qualifié d’hostile en affirmant qu’il venait du territoire éthiopien, dans une zone frontalière déjà marquée par la guerre entre l’armée et les Forces de soutien rapide.

Mohamed ISSA
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Soudan : l’armée dit avoir abattu près de Kurmuk un drone venu d’Éthiopie
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Anadolu rapportait le même jour qu’aucune réaction publique immédiate des autorités éthiopiennes n’était alors disponible. L’origine éthiopienne du drone reste donc une affirmation des autorités soudanaises.

La coalition Founding Forces, liée aux Forces de soutien rapide, a livré une version opposée le lundi 24 août 2026. Elle a soutenu avoir elle-même abattu à Al-Kurmuk un drone turc de type Akinci appartenant à l’armée soudanaise.

Le gouverneur de Kurmuk, Abdel Ati Mohamed Al-Faki, a affirmé le lundi 24 août 2026 que deux drones avaient été abattus en deux jours dans cette zone frontalière du Nil Bleu et qu’ils visaient des positions de l’armée soudanaise.

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