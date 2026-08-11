Soudan : lancement de Nazaha, une plateforme numérique de marchés publics

Le gouvernement soudanais a annoncé, le 8 août, la mise en place de Nazaha , un système national numérique dédié aux marchés publics et à la passation des contrats. L’outil doit permettre de dématérialiser les procédures, d’améliorer la transparence et de favoriser une concurrence plus équitable entre les entreprises.

Le lancement a été annoncé par Mohamed Nour Abdeldaim, ministre d’État aux Finances. Baptisée Nazaha, la plateforme doit centraliser et numériser les différentes étapes liées aux marchés publics, depuis les procédures de passation jusqu’à l’attribution des contrats.

Selon les autorités soudanaises, cette initiative vise à réduire la dépendance aux démarches administratives sur support papier et à renforcer la traçabilité des opérations. La publication numérique des informations relatives aux appels d’offres doit également faciliter l’accès des entreprises aux opportunités proposées par l’État.

Un outil dans un contexte budgétaire difficile

La réforme intervient alors que les finances publiques soudanaises sont fortement affectées par le conflit et la baisse des recettes de l’État. Dans ce contexte, la modernisation des procédures de commande publique est présentée comme un moyen d’améliorer le suivi des dépenses et de limiter les risques d’irrégularités dans l’utilisation des ressources publiques.

La plateforme doit aussi créer un cadre commun pour les administrations et les entreprises participant aux marchés publics. Les informations disponibles ne précisent toutefois pas encore le calendrier de déploiement complet de Nazaha, le nombre d’administrations concernées ni les modalités techniques d’accès au système.

L’annonce ne fournit pas non plus de détails sur les éventuelles obligations imposées aux fournisseurs ou sur le rôle des organismes de contrôle dans le fonctionnement de la plateforme.