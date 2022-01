Soudan: la Russie réitère le caractère inacceptable de toute ingérence extérieure et annonce une aide humanitaire

Le Soudan demeure sans gouvernement opérationnel après la prise de pouvoir par les militaires le 25 octobre 2021 et la démission du premier ministre le 2 janvier 2022. De fréquentes manifestations continuent d’avoir lieu dans plusieurs villes, notamment à Khartoum et Omdurman.

« Nous continuons de suivre de près l’évolution de la situation dans ce pays. Nous pensons qu’il est important d’empêcher une nouvelle escalade des tensions dans ce pays. Nous appelons les Soudanais à être guidés par les intérêts nationaux les plus élevés, à agir de manière responsable et à s’abstenir de prendre des mesures qui pourraient conduire à une exacerbation de la crise politique intérieure », a déclaré Maria Zakharova.

