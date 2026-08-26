Soudan : Abdel Fattah al-Burhan rejette la proposition américaine d’étendre l’embargo sur les armes

Abdel Fattah al-Burhan a rejeté la proposition américaine d’étendre à tout le Soudan l’embargo des Nations unies sur les armes, présentée le 24 août 2026 au Conseil de sécurité. Le chef de l’armée soudanaise a affirmé que d’éventuelles sanctions n’affecteraient pas la détermination de ses forces, alors que Washington veut élargir un dispositif jusqu’ici centré sur le Darfour.

Le projet américain vise aussi les drones, les autres systèmes aériens sans pilote et les technologies associées. Il s’inscrit dans le cadre du régime de sanctions suivi par le comité créé par la résolution 1591, lui-même adossé aux résolutions 1556 de 2004 et 1591 de 2005.

Devant l’ONU, Al-Harith Idriss, représentant du Soudan, a rejeté une extension de l’embargo au-delà du Darfour en estimant qu’elle affaiblirait la protection des civils et assimilerait l’armée soudanaise aux Forces de soutien rapide.

La Chine et la Russie ont aussi exprimé leur opposition politique à l’élargissement du dispositif. Les faits établis à ce stade concernent une proposition américaine soumise au Conseil de sécurité, et non une mesure déjà adoptée.

Selon Deutsche Welle, l’embargo actuellement appliqué au Darfour expire le 12 septembre 2026 s’il n’est ni renouvelé ni modifié par le Conseil de sécurité.