Un tragique raid aérien a frappé un marché populaire au sud de Khartoum, faisant 43 morts et plus de 55 blessés, dans un contexte d’affrontements persistants entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR).

Dimanche dernier, la région de Mayo, située au sud de la capitale soudanaise, Khartoum, a été le théâtre d’une tragédie déchirante alors qu’un marché animé a été la cible d’une frappe aérienne meurtrière. Le bilan initial de 40 morts, annoncé par le Comité populaire soudanais, a été revu à la hausse pour atteindre 43 décès, selon le Syndicat des médecins soudanais.

Les témoins sur place rapportent que des quartiers tels que « Jabra, » « Al-Shajara, » « Mayo, » et « Al-Azhari » au sud de Khartoum ont été touchés par des affrontements violents entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide. Les FSR ont accusé l’armée d’avoir mené un raid aérien contre les habitants de la région de Mayo.

- Publicité-

Cette tragédie survient dans un contexte de conflits armés prolongés entre l’armée soudanaise et les FSR, qui ont débuté en mi-avril. Malgré plusieurs tentatives de trêve, les violences n’ont pas cessé, engendrant un lourd tribut humain. Les Nations unies rapportent que plus de 3 000 personnes ont perdu la vie, principalement des civils, et que plus de 4 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur et à l’extérieur du Soudan en raison de ces affrontements.

Les deux parties, l’armée et les FSR, se renvoient mutuellement la responsabilité des déclenchements des combats et des violations des trêves successives, ce qui soulève des questions cruciales sur la recherche d’une solution pacifique à ce conflit dévastateur.