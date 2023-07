Soudan : 09 morts dans un crash d’avion dans l’est du pays

- Publicité-

Neuf personnes, dont quatre soldats, ont tragiquement perdu la vie lorsqu’un avion civil Antonov s’est écrasé à l’aéroport de Port-Soudan, dans l’est du Soudan. L’incident survient dans un contexte marqué par une guerre opposant les généraux au pouvoir depuis le 15 avril, qui a déjà fait des milliers de morts et des millions de déplacés et réfugiés.

Dimanche soir, un terrible accident aérien a secoué l’aéroport de Port-Soudan, le seul opérationnel dans tout le pays qui a été dévasté par des affrontements meurtriers opposant les généraux au pouvoir. Un avion civil Antonov s’est écrasé, entraînant la mort de neuf personnes, dont quatre soldats, tandis qu’un enfant a miraculeusement survécu à l’impact dévastateur.

Alors que le Soudan est en proie à une guerre sanglante depuis le 15 avril, avec un bilan déjà tragique de près de 4 000 morts et plus de 3,3 millions de personnes déplacées et réfugiées, cette nouvelle catastrophe aérienne vient ajouter une couche de drame et de chagrin supplémentaire au pays déjà meurtri.

Les autorités militaires ont rapidement réagi en qualifiant l’accident d’« incident technique », sans pour autant fournir plus de détails sur la nature exacte du problème rencontré par l’avion avant son crash. Une enquête approfondie devrait être menée pour déterminer les causes réelles de cette tragédie et établir d’éventuelles responsabilités.

La présence de soldats parmi les victimes soulève des questions sur la nature de leur mission à bord de l’avion civil Antonov. Les opérations militaires dans les zones de conflit sont toujours risquées, mais il est essentiel de comprendre si leur présence à bord était liée à la situation de guerre qui sévit dans le pays.

L’aéroport de Port-Soudan est d’une importance cruciale, étant le seul moyen pour les habitants de la région de recevoir des secours humanitaires vitaux et d’évacuer les blessés et les personnes déplacées. Cet accident met en lumière les défis supplémentaires auxquels sont confrontées les populations déjà vulnérables, incapables de se soustraire aux horreurs de la guerre qui continue de faire rage.