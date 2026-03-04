Soprano présente la maison du sud qu’il a construite lui-même

France 4 rediffuse ce mercredi 4 mars 2026 à 21h00 le concert de Soprano capté le 13 décembre 2025 à l’Accor Arena, une prestation accompagnée de quelque 400 choristes. Ce rendez-vous télévisuel permet de retrouver sur petit écran un spectacle mêlant émotion et partage, tiré d’une carrière commencée en 1995 et jalonnée de tubes comme À nos héros du quotidien, Mon Everest ou Roule, ainsi que de collaborations avec des artistes tels que Slimane, Jul, Vianney, Kendji Girac, Ninho et M Pokora .

France 4 rediffuse ce mercredi 4 mars 2026 à 21h00 le concert de Soprano capté le 13 décembre 2025 à l’Accor Arena, une prestation accompagnée de quelque 400 choristes. Ce rendez-vous télévisuel permet de retrouver sur petit écran un spectacle mêlant émotion et partage, tiré d’une carrière commencée en 1995 et jalonnée de tubes comme À nos héros du quotidien, Mon Everest ou Roule, ainsi que de collaborations avec des artistes tels que Slimane, Jul, Vianney, Kendji Girac, Ninho et M Pokora.

Artiste populaire de la scène française, Soprano a rempli le Stade de France et enchaîne les succès auprès d’audiences variées. Parmi ses titres récents cités souvent en radio et en concert figurent Cosmo, En feu ou Dingue. Son parcours lui a valu plusieurs distinctions, dont trois NRJ Music Awards de l’artiste masculin francophone de l’année, récompenses régulièrement mentionnées dans la presse musicale.

Au-delà des scènes, Soprano évoque régulièrement des thèmes personnels et sociétaux, dont sa santé mentale et l’impact de la paternité sur son travail. Interviewé par Télé Star, il a souligné l’importance de ses enfants — Inaya, Lenny et Luna — dans son quotidien et dans son rapport à l’écriture, revendiquant un virage vers des textes « plus responsables » visant à porter un message d’espoir pour les jeunes générations.

Le chanteur marseillais garde une frontière nette entre vie publique et vie privée, protégeant notamment l’intimité de son épouse et de leurs trois enfants. Il explique que son rôle de père a modifié sa manière de voir le monde et d’écrire : sa paternité influence sa créativité et oriente ses choix artistiques vers la transmission et la responsabilité.

Soprano se dit aussi profondément attaché à Marseille, ville qui l’a vu grandir et qu’il chante fréquemment. Sur RMC, il a exprimé son désir de montrer une image plus nuancée de la cité phocéenne, au-delà des clichés et des seules problématiques locales, et de mettre en avant la chaleur et la convivialité qui, selon lui, caractérisent ses habitants.

Sur le plan privé, l’artiste a confié à Gala que la sécurité et le bien-être de ses enfants sont ses priorités. Il vit avec son épouse et leurs enfants dans une maison dont il souligne l’importance des « murs » : un lieu pensé pour que chacun se sente en sécurité et puisse travailler ou étudier sereinement.

