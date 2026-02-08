Sophie Davant : une injection ratée lui a temporairement déformé les lèvres

Sophie Davant a raconté dans son podcast « Sans filtre » une mésaventure esthétique survenue il y a quelques années : une injection labiale effectuée dans une clinique qui a laissé son visage temporairement marqué, au point d’affecter son passage à l’antenne quotidienne. L’animatrice, récemment revenue ponctuellement au service public pour le Téléthon et engagée sur d’autres projets médiatiques avec William Leymergie, détaille cet épisode comme un « naufrage » esthétique qui s’est finalement résorbé avec le temps.

Sophie Davant a raconté dans son podcast « Sans filtre » une mésaventure esthétique survenue il y a quelques années : une injection labiale effectuée dans une clinique qui a laissé son visage temporairement marqué, au point d’affecter son passage à l’antenne quotidienne. L’animatrice, récemment revenue ponctuellement au service public pour le Téléthon et engagée sur d’autres projets médiatiques avec William Leymergie, détaille cet épisode comme un « naufrage » esthétique qui s’est finalement résorbé avec le temps.

Ancienne présentatrice de l’émission C’est au programme et partie de l’émission Affaire conclue pour rejoindre Europe 1, Sophie Davant n’est actuellement liée à aucun contrat avec le service public. Elle multiplie les projets : création d’un podcast, préparation de spectacles avec William Leymergie et discussions autour d’une possible co-animation de l’émission Tournez manège. C’est dans le cadre de son podcast qu’elle a abordé sans filtre le thème du vieillissement et de ses expériences personnelles avec la chirurgie esthétique.

Dans l’épisode publié ce week-end, l’animatrice a raconté avoir accepté, spontanément, une injection des lèvres lors d’une visite de clinique faite pour faire plaisir à un ami. Elle a expliqué que le praticien, présenté comme le directeur de la clinique et déclaré « soi-disant médecin esthétique », lui a proposé l’injection, proposition qu’elle a finalement acceptée sur le moment.

Publicité

Sophie Davant a dû prendre l’antenne dans cet état

Sophie Davant relate les conséquences immédiates de l’intervention : « Le résultat était absolument catastrophique ». Elle précise : « A mon avis, ce type ne devait pas en faire très souvent. J’avais une espèce de bouche de canard ». Cette déformation l’a surprise en arrivant au plateau, alors qu’elle présentait quotidiennement C’est au programme et se rendait au maquillage. La réaction de ses collègues, notamment William Leymergie qu’elle a retrouvé sur place, a renforcé le caractère embarrassant de la situation.

Selon ses propos, le lendemain matin l’effet indésirable était manifeste et difficile à dissimuler dans le cadre d’une émission quotidienne. Sophie Davant a raconté que le produit injecté a fini par se résorber au fil du temps, soulignant le caractère transitoire de la complication, et qu’aucune complication durable n’a été rapportée dans son récit.

La séquence rapportée dans le podcast sert, selon l’animatrice, de mise en garde personnelle : après cette expérience elle a exclu de recourir à la chirurgie esthétique à l’avenir. Elle insiste sur la spontanéité de sa démarche initiale — une visite faite pour un ami — et sur la surprise de se retrouver affectée par un acte esthétique qu’elle n’avait pas véritablement planifié.