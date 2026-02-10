Sophie Davant : « Sur le plan physique, les femmes sont plus cruelles que les hommes »

Sophie Davant et William Leymergie ont officialisé leur relation à l’été 2024 après des années d’amitié, une transition intime et discrète qui a suivi le deuil vécu par Leymergie en 2020 et une rupture personnelle pour l’animatrice. Les deux personnalités, amies depuis plusieurs décennies, ont choisi de partager leur quotidien loin des projecteurs avant de rendre publique leur histoire d’amour.

Sophie Davant et William Leymergie ont officialisé leur relation à l’été 2024 après des années d’amitié, une transition intime et discrète qui a suivi le deuil vécu par Leymergie en 2020 et une rupture personnelle pour l’animatrice. Les deux personnalités, amies depuis plusieurs décennies, ont choisi de partager leur quotidien loin des projecteurs avant de rendre publique leur histoire d’amour.

Selon leurs propres confidences, leur rapprochement remonte à 2022, période à laquelle leur lien platonique s’est transformé en relation sentimentale. Depuis l’annonce publique de leur couple l’été dernier, Sophie Davant et William Leymergie multiplient les prises de parole et témoignages de complicité, évoquant aussi bien des anecdotes légères que des réflexions sur leur choix de vie commune.

Les deux animateurs s’affichent désormais avec davantage de naturel et d’humour, refusant la mise en scène excessive tout en ne cachant plus leur attachement. Leur communication publique alterne confidences personnelles et plaisanteries affectueuses, donnant à voir une relation construite sur une longue connaissance mutuelle.

L’animatrice et William Leymergie bientôt mariés ?

Interrogée lors d’un questions/réponses organisé pour sa chaîne YouTube, Sophie Davant a été amenée à préciser sa position sur un éventuel mariage. Si elle reconnaît avoir répondu favorablement à plusieurs demandes, elle tempère l’idée d’un projet défini : « Pour le moment, malgré plusieurs demandes de mariage auxquelles j’ai répondu favorablement, on ne va pas plus loin. C’est un projet qui se fera ou pas, je ne sais pas, je ne peux pas répondre ».

Elle nuance toutefois son attitude en expliquant que l’idée lui plaît à titre personnel, notamment comme occasion de réunir les proches et de créer des souvenirs : « Pourquoi pas… Ne serait-ce que pour réunir les gens que j’aime et nous créer encore de jolis souvenirs à cette occasion ». Mais, ajoute-t-elle, la question du mariage reste abordée sur le ton de la plaisanterie au sein du couple et n’est pas discutée avec une grande solennité.

Sophie Davant a également révélé que William Leymergie lui a déjà fait sa demande à plusieurs reprises, mais toujours sur le mode de l’humour. Elle raconte la dernière mise en scène, trouvée dans son réfrigérateur sur un papier libellé « des nouvelles fraîches » : sur ce billet figurait la question « Veux-tu m’épouser ? ». Elle confie y avoir répondu favorablement, avant de laisser la proposition en suspens.

Parallèlement à ces confidences sur sa vie sentimentale, l’animatrice s’exprime régulièrement sur la place des femmes et le vieillissement. Dans les colonnes de Nice-Matin, elle a observé que, parfois, « les femmes sont plus cruelles que les hommes, surtout sur le plan physique », tout en assurant avoir été bien traitée sur le service public.