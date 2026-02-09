Sophie Davant répond aux critiques sur sa robe jugée trop courte dans Danse avec les stars

Sophie Davant , ancienne candidate de la 14e saison de Danse avec les stars , est revenue sur les critiques qu’elle a reçues après sa participation, notamment à propos de tenues jugées « trop courtes » pour une femme de plus de 60 ans. Dans une vidéo publiée le samedi 7 février sur sa chaîne YouTube, l’animatrice a expliqué qu’elle n’avait pas choisi ses costumes et s’est dite surprise par la virulence des commentaires, venus en majorité, selon elle, de femmes sur Instagram.

La saison 15 de Danse avec les stars a été lancée le 23 janvier sur TF1 et réunit douze nouvelles personnalités, parmi lesquelles Stéphane Bern, Miss France 2025 Angélique Angarni‑Filopon, Laure Manaudou et Julien Lieb. Sophie Davant avait, elle, participé à la saison 14, remportée par Lénie, et son parcours s’était arrêté dès la quatrième semaine d’émission, derrière Nelson Montfort. Sa courte aventure l’avait conduite à répéter plusieurs disciplines de danse — salsa, chacha, american smooth — et à porter des robes de scène plus marquées que son image d’animatrice télé.

Sur le parquet, Sophie Davant avait troqué son costume d’animatrice pour des tenues de spectacle « dont certaines très sexy », selon ses propres mots rapportés. Après sa sortie de la compétition, elle a reçu « des critiques violentes » sur les réseaux sociaux, critiques qui ont ciblé ses choix vestimentaires et son âge. Dans la vidéo, elle a relaté l’ampleur des remarques et exprimé son étonnement face à la sévérité de ces réactions, en particulier venant de femmes.

Sophie Davant dans « Danse avec les stars » : un an après, l’animatrice ne comprend toujours pas

Dans le premier épisode de son format vidéo intitulé Sans filtre, Sophie Davant a répondu aux questions de ses abonnés et est revenue sur la période vécue lors de Danse avec les stars. Interrogée sur d’éventuelles remarques liées à son âge, elle a précisé : « Quand vous faites Danse avec les stars, vous êtes tellement occupé à répéter vos chorés qu’on ne choisit pas vraiment nos tenues. Puis il y a des couturiers qui fabriquent nos tenues sur mesure donc, non seulement on ne les choisit pas mais il ne m’est pas venu à l’idée de dire : ‘Ah cette robe est un petit peu trop courte’. »

Elle a expliqué que, pour la samba et la salsa, une tenue spécifique lui avait été confectionnée et que c’est cette tenue de salsa qui avait suscité de nombreuses réactions. « On ne peut pas imaginer le nombre de critiques que j’ai eu sur Instagram de femmes qui jugeaient que cette robe était trop courte pour une femme de mon âge », a‑t‑elle rapporté. L’animatrice a ajouté avoir été « effarée de voir que les plus critiques envers les femmes ce sont les femmes. C’est dingue ça », exprimant une déception face à la nature des commentaires.

Sophie Davant a aussi évoqué la dimension physique et émotionnelle de l’expérience, rappelant que l’émission demande « beaucoup d’investissements » et que l’engagement sur le parquet implique des répétitions intensives et une exposition médiatique particulière. La vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube reprend ces éléments de témoignage et illustre sa réaction aux retours publics reçus à l’issue de sa participation.