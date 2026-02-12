Sophie Davant : à 62 ans elle assume aimer séduire les femmes

Sophie Davant revient sur la manière dont une très longue amitié avec William Leymergie s’est muée en relation amoureuse, après une période où elle avait délibérément renoncé aux histoires de cœur. Invitée sur RTL, l’animatrice raconte comment l’accueil de son chien Raoul et l’implication de la famille Leymergie ont précipité un rapprochement inattendu entre deux visages familiers du PAF.

Sophie Davant revient sur la manière dont une très longue amitié avec William Leymergie s’est muée en relation amoureuse, après une période où elle avait délibérément renoncé aux histoires de cœur. Invitée sur RTL, l’animatrice raconte comment l’accueil de son chien Raoul et l’implication de la famille Leymergie ont précipité un rapprochement inattendu entre deux visages familiers du PAF.

Selon Sophie Davant, leur lien est d’abord né d’une amitié de longue date. Elle explique qu’elle n’envisageait pas de se mettre en couple avec William Leymergie : « Moi, à l’époque, je m’étais dit que c’était terminé, j’avais pris un chien en me disant je vais devenir une ‘mémère à chien’ et ça sera très bien comme ça… Je ne voulais plus d’histoire d’amour. » Elle précise que William a dû « composer avec mon chien Raoul », une réalité qu’il aurait volontiers évitée.

La bascule est intervenue après le décès de l’épouse de William Leymergie, moment à partir duquel Sophie est passée de l’amitié au soutien. Elle relate que le fils aîné de William, préoccupé par l’état de solitude et de tristesse de son père, lui a demandé d’accueillir William un week-end en Normandie. Ce geste familial a permis une proximité nouvelle : William est venu chez elle et a été reçu par Sophie et sa fille.

Publicité

Une visite qui a ravivé une complicité ancienne

Sophie Davant se souvient avoir découvert un homme « étrangement différent » : « Je l’ai vu, radicalement différent de ce que je connaissais. Il était éteint. » Elle décrit comment, lors de ce séjour en Normandie, les rencontres et les retrouvailles ont contribué à ranimer William. Sophie raconte qu’ils ont invité des proches, parmi lesquels Claude Lelouch, et que les allées et venues ont permis à William de « revenir à la vie ».

Elle assure avoir alors posé un cadre d’accueil et de confiance : « Je lui ai dit qu’il était chez lui, qu’il pouvait revenir quand il voulait », et il est effectivement revenu à plusieurs reprises. La relation, d’abord fondée sur une complicité ancienne — professionnelle et amicale — a progressivement évolué. « Nous avons retrouvé une complicité qu’on avait déjà et puis elle s’est transformée », affirme l’animatrice, qui évoque ce tournant comme « une belle surprise ».

Avant ce recentrage affectif, les deux animateurs partageaient déjà de nombreux moments : collaborations professionnelles, activités de loisirs — tennis et golf — et des liens familiaux renforcés par la proximité de leurs habitations en Normandie. Ces éléments du quotidien expliquent, selon elle, la facilité avec laquelle l’amitié a pu évoluer vers une relation plus intime.

Publicité