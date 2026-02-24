Sonia Mabrouk s’est envolée pour la Tunisie pour fuir la cohue de CNews

Sonia Mabrouk a partagé depuis la Tunisie des images de vacances familiales et a annoncé un changement majeur de carrière en quittant CNews et Europe 1 pour rejoindre le groupe RMC BFM , une information reprise par Le Figaro et commentée dans les médias. Ces éléments — photos personnelles publiées sur Instagram, démission et rumeurs salariales — suscitent l’attention à l’approche de la prochaine saison médiatique.

Sonia Mabrouk a partagé depuis la Tunisie des images de vacances familiales et a annoncé un changement majeur de carrière en quittant CNews et Europe 1 pour rejoindre le groupe RMC BFM, une information reprise par Le Figaro et commentée dans les médias. Ces éléments — photos personnelles publiées sur Instagram, démission et rumeurs salariales — suscitent l’attention à l’approche de la prochaine saison médiatique.

Sur son compte Instagram, la journaliste a publié plusieurs stories montrant des paysages tunisiens, des couchers de soleil et des moments de plage. L’une des images la montre face à la mer, tenant sa fille, identifiée comme Soraya, devant un drapeau tunisien agité par le vent, le tout accompagné du titre « Come Away With Me » de Norah Jones. Les publications alternent aperçus de détente — serviette de plage, tenue orange à motifs de marguerites — et protection de l’intimité de l’enfant, dont le visage apparaît dissimulé à plusieurs reprises.

La présence régulière de sa fille dans ces posts coïncide avec une période particulière : Soraya a fêté son premier anniversaire presque à la même date que ces vacances. La journaliste, décrite dans ses partages comme mesurant ses révélations privées, a donc choisi de montrer des instants familiaux tout en ménageant leur confidentialité.

Du départ de CNews à l’arrivée annoncée sur BFMTV : les éléments publics

Dans une interview accordée au Figaro, Sonia Mabrouk a confirmé sa décision de démissionner et a expliqué vouloir désormais « s’inscrire dans le temps long, au sein d’une rédaction forte ». Ce départ intervient dans un contexte de remaniements et de polémiques autour de certaines figures médiatiques ; le dossier de Jean‑Marc Morandini, mentionné dans les échanges publics récents, est évoqué comme toile de fond par plusieurs observateurs et médias.

La journaliste a indiqué avoir choisi de rejoindre BFMTV au sein du groupe RMC BFM, en soulignant la « liberté » qui a été la sienne et les « ambitions » du groupe. Elle cite également, selon les propos rapportés, la personnalité de Rodolphe Saadé et la capacité à « bâtir des groupes solides dans la durée » comme éléments ayant pesé dans son choix.

Sur le plan salarial, des révélations relayées dans les médias proviennent notamment d’interventions publiques de l’animateur Cyril Hanouna. Intervenu dans l’émission Tout beau tout neuf sur W9, il a affirmé que BFMTV « l’a approchée il y a un an » et a évoqué une proposition de contrat « aux alentours d’un million d’euros par an ». Il a aussi rappelé une négociation antérieure évoquant un contrat de « 800 000 euros par an » dans le groupe Canal+. Ces montants restent non confirmés officiellement par Sonia Mabrouk.

