Sonia Mabrouk rejoint BFMTV, son salaire estimé à 1 million d’euros par an

Sonia Mabrouk a annoncé son départ de CNews et de la radio Europe 1 pour rejoindre BFMTV, un mouvement accompagné de déclarations sur ses conditions de départ et d’évocations salariales relayées publiquement. Cette décision intervient alors que la présence de Jean-Marc Morandini à l’antenne de CNews, malgré sa condamnation pour corruption de mineurs, avait suscité des tensions internes ; des montants de rémunération proches d’un million d’euros par an ont été évoqués dans les médias.

La controverse autour de Jean-Marc Morandini, qui est resté à l’antenne de CNews et pour lequel la chaîne a fait valoir un recours possible devant la Cour européenne des droits de l’Homme, a été un élément de contexte cité dans les explications publiques liées aux départs. Le maintien de Morandini à l’antenne « n’était pas au goût de tous » au sein de la rédaction, et Sonia Mabrouk figurait parmi les journalistes qui ont exprimé leur désaccord, selon les sources ayant relayé les faits.

Dans un communiqué rendu public au moment de son départ, Sonia Mabrouk a justifié sa décision par un souci de cohérence après sa démission de CNews. « Dans un souci de cohérence après ma démission de CNews. Et ce malgré un fort attachement à Europe 1. J’ai pris la décision de quitter mon poste d’intervieweuse politique qui m’a vu faire mes premiers pas dans cette radio », a-t-elle déclaré, remerciant par ailleurs les auditeurs et les équipes qui l’ont accompagnée pendant près de quinze ans. Elle a indiqué vouloir se concentrer sur « un heureux événement qui arrive prochainement » et sur la suite de son parcours professionnel.

Arrivée à BFMTV, conditions et réactions

Interrogée par Le Figaro, Sonia Mabrouk a présenté son arrivée à BFMTV comme le début d’une nouvelle étape professionnelle et a cité des personnalités qu’elle estime au sein de la chaîne, notamment Apolline de Malherbe. Elle a également précisé qu’elle quittait CNews sans indemnités : « Je n’ai rien négocié, rien anticipé, rien calculé. Je pars avec pour seul bagage mon engagement », a-t-elle affirmé, insistant sur le maintien de principes personnels malgré les polémiques.

Le patron de BFMTV a tenu à dissiper l’idée d’une mise en concurrence directe avec la matinale d’Apolline de Malherbe, affirmant auprès du Figaro que Sonia Mabrouk « n’est pas là pour reprendre la matinale ni l’interview politique du matin » et que les rendez-vous existants à cette heure « ont vocation à être évidemment pérennisés ».

Par ailleurs, l’arrivée de Sonia Mabrouk sur BFMTV a été commentée dans l’émission Tout beau, tout neuf présentée par Cyril Hanouna le vendredi 20 février 2026. Selon Hanouna, Sonia Mabrouk avait négocié auparavant un contrat d’environ 800 000 euros par an au sein du groupe Canal+, et, après les négociations qui ont suivi son départ de CNews, BFMTV serait « allé un peu plus loin » sur le plan salarial. L’animateur a indiqué que, d’après ses informations, Sonia Mabrouk « serait autour d’un million par an ».