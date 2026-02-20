Sonia Mabrouk quitte CNews et rejoint BFMTV

Sonia Mabrouk , journaliste de 49 ans enceinte de son second enfant, a annoncé son départ de CNews et son intention de rejoindre BFMTV « la saison prochaine », après une rupture affichée avec la direction de sa précédente chaîne liée au maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini malgré sa condamnation pour corruption de mineurs. Dans un entretien accordé au Figaro le 20 février, elle a expliqué les raisons de sa décision et précisé le calendrier de sa disponibilité.

Sonia Mabrouk, journaliste de 49 ans enceinte de son second enfant, a annoncé son départ de CNews et son intention de rejoindre BFMTV « la saison prochaine », après une rupture affichée avec la direction de sa précédente chaîne liée au maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini malgré sa condamnation pour corruption de mineurs. Dans un entretien accordé au Figaro le 20 février, elle a expliqué les raisons de sa décision et précisé le calendrier de sa disponibilité.

Figure reconnue des médias français depuis plus de vingt ans, Sonia Mabrouk a rappelé ses parcours successifs : près de dix ans à CNews, dix ans sur Public Sénat et quatorze ans sur Europe 1. Elle a souligné sa volonté de s’inscrire « dans le temps long » au sein d’une « rédaction forte » et de ne pas être « une mercenaire des médias ». Ces éléments figurent dans ses déclarations publiées par le Figaro le 20 février.

Selon la journaliste, son départ de CNews a été motivé par une question de principe. Elle assure n’avoir rien négocié et n’avoir préalablement rien calculé : « Je n’ai rien négocié, rien anticipé, rien calculé. Je pars avec pour seul bagage mon engagement. » Elle dit avoir rompu avec la direction après la décision judiciaire concernant Jean‑Marc Morandini, qualifiant cette décision de « bombe à fragmentation » qui a « altéré » sa relation avec la direction.

Sonia Mabrouk bientôt sur BFMTV : conditions et calendrier

Interrogée sur une arrivée possible sur France Télévisions, Sonia Mabrouk a infirmé ces hypothèses et confirmé son choix de rejoindre BFMTV. Elle a expliqué avoir déjà reçu une proposition « formidable » de BFMTV l’an dernier mais avoir décidé de rester fidèle à la ligne qu’elle s’impose dans l’exercice du métier. Dans l’entretien, elle a évoqué son attachement aux engagements durables qu’elle revendique tout au long de sa carrière.

La journaliste a également précisé le calendrier de sa transition professionnelle. Elle n’entamera pas immédiatement ses fonctions à BFMTV : « Je vais prendre le temps d’accueillir mon second enfant. Cette parenthèse heureuse est une première dans un parcours professionnel de plus de vingt ans. » Elle a ajouté que sa prise de poste interviendrait « la saison prochaine », après sa pause maternité.

Dans ses propos au Figaro, Sonia Mabrouk a enfin insisté sur les liens professionnels qu’elle retrouvera à BFMTV, citant parmi les personnalités pour lesquelles elle a de l’estime et de l’amitié Apolline de Malherbe. Elle affirme vouloir s’inscrire durablement au sein de la nouvelle rédaction.