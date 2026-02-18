Sonia Mabrouk quitte CNews après la pire audience depuis le 27 novembre 2023

CNews traverse une période de turbulences après la condamnation en janvier de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs , suivie de son retrait de l’antenne et de la démission de la journaliste Sonia Mabrouk, décisions qui ont coïncidé avec un recul marqué des audiences de la chaîne.

CNews traverse une période de turbulences après la condamnation en janvier de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs, suivie de son retrait de l’antenne et de la démission de la journaliste Sonia Mabrouk, décisions qui ont coïncidé avec un recul marqué des audiences de la chaîne.

La décision de maintenir ou non Jean‑Marc Morandini sur CNews avait initialement été assumée par la direction de la chaîne, qui évoquait la possibilité d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. Après des excuses publiques sur X, le journaliste a finalement proposé de se retirer de l’antenne afin, selon ses mots, de « rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction » et de ne pas « mettre en danger le travail effectué par CNews pendant toutes ces années ». Il a indiqué regretter « profondément de devoir prendre cette décision » tout en la jugeant indispensable pour retrouver « le calme et la sérénité ».

Interrogée sur le maintien de Morandini lors d’une interview politique, Sonia Mabrouk a reconnu l’impact personnel de cette situation. S’adressant au député Jérôme Guedj, elle a déclaré : « La décision de maintenir Jean‑Marc Morandini, c’est une décision qui ne m’appartient pas. C’est la direction de CNews qui a assumé cette décision par fidélité, semble‑t‑il, à son égard. Votre question est légitime, j’avoue que je n’en dors pas depuis plusieurs jours. »

Démissions, motivations et effets sur l’audience

Dans la foulée, Sonia Mabrouk a annoncé sa démission de CNews et sa sortie d’Europe 1. Dans un communiqué, elle a fait part de ce choix « dans un souci de cohérence après ma démission de CNews », précisant son attachement à la radio où elle a commencé et sa décision de quitter son poste d’intervieweuse politique. Elle a remercié « particulièrement les auditeurs fidèles ainsi que les équipes qui m’ont vu évoluer durant près de quinze ans » et indiqué qu’elle allait se concentrer sur « un heureux événement qui arrive prochainement » ainsi que sur la suite de son parcours professionnel.

Les départs se sont immédiatement répercutés sur les chiffres d’audience de CNews. Selon un article du Parisien et les commentaires des spécialistes télé Benoît Daragon et Benjamin Meffre, la chaîne a enregistré une diminution significative de sa part d’audience : la tranche de midi est tombée à 5,3 % de part de marché, un niveau inférieur aux performances habituelles observées lorsque Jean‑Marc Morandini était à l’antenne et au‑delà des 10 % de part de marché qu’il atteignait parfois.

Les analystes cités par Le Parisien ont noté que cette journée constituait « la plus mauvaise journée de CNews depuis le 8 mai 2024 en semaine (hors fêtes, hors été) » et, précisent‑ils, que « CNews hier est au plus bas depuis le 27 novembre 2023 » en tenant compte des mêmes exclusions (hors fêtes, jours fériés et période estivale). Le quotidien rapporte également que, sur cette période, CNews s’est fait devancer par BFMTV.

