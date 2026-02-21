Sonia Mabrouk devrait toucher près d’un million d’euros par an sur BFMTV selon Cyril Hanouna

Sonia Mabrouk a annoncé dans une interview au Figaro qu’elle quittera CNews et Europe 1 pour rejoindre BFMTV à la rentrée prochaine, où elle devrait tenir un nouveau rendez‑vous politique quotidien et participer aux soirées présidentielles, selon ses déclarations. La journaliste, qui a démissionné de CNews et d’Europe 1 sans préavis ni indemnités, a confirmé son départ alors que les discussions sur les conditions de son arrivée et son rémunération alimentent le débat médiatique.

Dans l’entretien, Sonia Mabrouk précise qu’elle ne remplacera pas Apolline de Malherbe mais prendra la tête d’un programme politique quotidien inédit sur BFMTV. Le Figaro relaie par ailleurs la perspective d’un rôle lors des prochaines soirées présidentielles, possibilité évoquée en lien avec l’organisation des dispositifs d’antenne de la chaîne.

La décision intervient alors que, d’après des révélations médiatiques, des contacts avaient déjà été entretenus entre la journaliste et la direction de BFMTV. Sur le plateau de TBT9, Cyril Hanouna a indiqué que Rodolphe Saadé, propriétaire de BFMTV, s’était rapproché de Sonia Mabrouk il y a environ un an et lui avait déjà fait une offre. Cette première approche avait été suivie d’une discussion interne au groupe Canal+, qui, selon Hanouna, avait abouti à une proposition de maintien assortie d’une revalorisation salariale.

Rémunération et éléments contractuels évoqués

Selon les éléments rapportés par Cyril Hanouna, Sonia Mabrouk avait négocié avec le groupe Canal+ un contrat évalué à 800 000 euros par an. Ce package, d’après la description faite à l’antenne, comprenait l’interview matinale sur Europe 1 co‑diffusée par CNews, l’émission Midi News sur CNews, une chronique hebdomadaire dans le Journal du Dimanche et la supervision d’une collection aux éditions Fayard.

Après sa démission de CNews et d’Europe 1 sans préavis ni indemnités, ces avantages contractuels n’ont plus été applicables, explique l’entourage médiatique cité par TBT9. Toujours d’après Cyril Hanouna, BFMTV serait ensuite revenue à la charge et aurait proposé une offre rehaussée, portant la rémunération annuelle autour d’un million d’euros. Matthieu Delormeau a confirmé ce montant sur le même plateau, tandis que Gilles Verdez a indiqué qu’elle pourrait être « un tout petit peu plus » élevée.

Les commentateurs de TBT9 ont chiffré cette proposition à environ 80 000 euros par mois pour l’animation quotidienne évoquée sur BFMTV, comparée, selon leurs calculs, aux 65 000 euros mensuels estimés pour l’ensemble des activités que Sonia Mabrouk assurait au sein du groupe Canal+ (CNews, Europe 1, JDD, Fayard). Le montant cité rappelle par ailleurs, selon le plateau, une offre similaire que Rodolphe Saadé aurait formulée récemment à un autre journaliste, Pascal Praud, proposition qui avait été refusée.

