Sonia Mabrouk arrive à BFMTV, la Société des journalistes l’accueille « avec la plus grande prudence »

Sonia Mabrouk a annoncé via un entretien au Figaro qu’elle rejoindra BFMTV à la rentrée, quelques jours après avoir démissionné de CNews et d’Europe 1, un transfert médiatique qui intervient à moins de deux ans de la présidentielle de 2027 et suscite déjà des réactions au sein de la rédaction de la chaîne.

Selon sa déclaration, la journaliste politique met ainsi fin au suspense autour de son avenir professionnel après avoir quitté CNews et Europe 1. Déjà approchée l’an dernier par Rodolphe Saadé — proposition qu’elle avait alors déclinée —, Sonia Mabrouk a expliqué que sa démission avait été motivée par le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini malgré deux condamnations définitives, personnage qui s’est depuis retiré.

BFMTV prévoit d’intégrer Sonia Mabrouk dans son dispositif en vue de 2027. La journaliste viendra « renforcer l’offre de BFMTV », d’après les annonces, sans pour autant remettre en cause la place d’Apolline de Malherbe, qui conservera son interview politique en matinée. La direction n’a pas encore précisé la case exacte qui lui sera confiée : des pistes évoquent la matinée de Julien Arnaud, la soirée de Julie Hammett ou des créneaux tenus par Maxime Switek et Marc Fauvelle en début de soirée.

L’arrivée de Sonia Mabrouk ou la « bollorisation » de BFMTV ?

L’annonce a provoqué une réaction officielle de la Société des journalistes (SDJ) de BFMTV, qui a publié un communiqué à 13h37 pour exprimer des réserves. Les journalistes soulignent les liens entretenus par Sonia Mabrouk, durant des années, avec les médias de Vincent Bolloré, et mettent en garde quant à l’accueil d’une personnalité issue de cet univers au sein d’une rédaction affichant une ligne éditoriale distincte.

La SDJ rappelle que « la journaliste Sonia Mabrouk a été, durant des années, l’une des figures des médias de Vincent Bolloré ». Elle ajoute que, « comme pour tout membre de la rédaction, son travail futur devra s’inscrire dans le cadre des exigences déontologiques et éditoriales qui s’appliquent à l’ensemble de nos équipes ». Le texte insiste sur la différence affichée entre la ligne éditoriale de BFMTV et celle de CNews, qualifiée de « chaîne d’opinion » dans le communiqué.

Dans son communiqué, la Société des journalistes « prend acte de l’annonce de l’arrivée prochaine de Sonia Mabrouk » et rappelle à la journaliste « son attachement constant aux principes qui fondent l’identité éditoriale de BFMTV », citant « l’indépendance, le pluralisme, la rigueur et le traitement non partisan de l’information ». La SDJ conclut en précisant qu’elle « accueille son arrivée avec la plus grande prudence ».