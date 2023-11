Sommet G20 CwA: Romuald Wadagni a exposé les propositions du Bénin

Le ministre d’Etat béninois chargé de l’économie, des finances et de la coopération participe à la quatrième édition du sommet G20 sur l’investissement « Compact with Africa ». A ce sommet, Romuald Wadagni a exposé les propositions du Bénin.

Le sommet G20 sur l’investissement « Compact with Africa » ouvert ce lundi 20 Novembre 2023 à Berlin en Allemagne connait la participation du Bénin représenté par son ministre d’Etat chargé de l’économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadagni. Ce sommet a réuni plusieurs Etats qui vont échanger sur l’approfondissement général de leurs relations économiques mutuelles, mais aussi sur des projets communs concrets.

A cette tribune, le représentant du Bénin, le ministre Romuald Wadagni a fait des propositions concrètes en faveur de son pays. « J’ai saisi cette opportunité pour exposer nos propositions concrètes en faveur de la création d’un fonds destiné au financement de la transformation de nos produits agricoles et à l’industrialisation de nos économies« , a partagé l’argentier béninois sur son compte X.

Le ministre béninois d’Etat a profité de sa participation pour réchauffer les liens de coopération qui existent entre le bénin et l’Allemagne. Il a également échangé avec plusieurs personnalité du monde politique et financier notamment avec Christian Lindner, ministre allemand des finances, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) et Ajay Banga, président de la Banque Mondiale.

Avec ces personnalités, le ministre béninois d’Etat a eu des échanges sur des questions structurantes et précisément sur le développement du secteur de l’agro-industriel en pleine expansion au Bénin et les opportunités qui s’offrent aux partenaires.