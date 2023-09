Sommeil: quelle est la durée idéale après 60 ans ?

- Publicité-

Le sommeil évolue également avec l’âge ! Les personnes âgées ont tendance à dormir un peu moins longtemps et surtout moins bien. Ces changements sont tout à fait normaux, mais ils peuvent avoir des conséquences sur le développement de troubles cognitifs.

Il est plus difficile de s’endormir, et les périodes de somnolence pendant la journée sont plus fréquentes. De plus, les cycles de sommeil se répartissent différemment sur la journée. Quelle est alors la durée de sommeil idéale après 60 ans ?

Il est essentiel de bien dormir pour maintenir une bonne santé. Il est possible de mettre en place des mesures très simples pour améliorer la qualité de son sommeil et passer de bonnes nuits, même lorsque l’on vieillit et que la durée du sommeil est naturellement plus courte.



L’important est d’avoir un sommeil réparateur. Comme nous l’avons mentionné, la durée moyenne de sommeil se situe entre 6 et 8 heures à partir de la soixantaine. Bien sûr, les besoins varient d’une personne à l’autre, il est donc important d’écouter son corps et ses propres besoins.

