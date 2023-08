Sommeil: 04 positions à adopter pour un état de détente profonde

Le sommeil est aussi un bon moment qui permet à l’organisme de se détendre. Et pour arriver à cette détente profonde, il faut adopter certaines positions. Découvrez quatre de ces dernières ici.

Pour dormir et oublier son corps, il n’y a pas de position idéale à adopter. Mais il est conseillé de porter son choix sur une position qui favorise la détente et le soulagement du stress. Cependant, il faut quand même maintenir une position qui vous aidera à éviter les douleurs musculaires.

Quelles positions adoptées pour éviter les douleurs musculaires ?

Se coucher sur le dos

Allongez-vous sur le dos avec les bras légèrement écartés et les paumes vers le haut. Cette position peut être confortable pour le dos et offre un bon alignement de la colonne vertébrale.

- Publicité-

Se coucher en position fœtale

Enroulez-vous sur le côté en position fœtale, en ramenant les genoux vers la poitrine et en pliant légèrement le haut du corps. Cette position peut aider à soulager la pression sur le bas du dos.

La position du cadavre

Vous pouvez également adopter la position du cadavre. En effet, vous vous allongez à plat sur le dos, les jambes droites et légèrement écartées, les bras le long du corps. Cette position favorise une relaxation profonde et une respiration profonde.

Se coucher sur le ventre

De plus, la position sur le ventre est également favorable. Il suffit de vous allonger sur le ventre, avec les bras et les jambes légèrement écartés. Cette position peut aider à soulager les ronflements et les apnées du sommeil, mais elle n’est pas recommandée si vous avez des problèmes de dos.

- Publicité-

Par ailleurs, il faut noter que la position de sommeil idéale varie d’une personne à l’autre en fonction de sa propre anatomie et de ses préférences. L’essentiel est de trouver une position qui vous permette de vous détendre et de vous endormir confortablement.

Articles similaires