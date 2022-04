Somalie: le représentant de l’Union africaine, Francisco Madeira, déclaré persona non grata

Le Premier ministre somalien a déclaré l’envoyé de l’Union africaine dans le pays, persona non grata et ordonné qu’il quitte le pays dans les 48 heures pour activités non conformes à son statut. Une décision cependant révoquée par le président du pays, intensifiant les tensions entre les deux plus hautes personnalités de la Somalie.

Le bureau du Premier ministre Mohamed Hussein Roble a a fait savoir qu’il avait déclaré Francisco Madeira, le représentant spécial de la Commission de l’Union africaine, persona non grata « pour s’être livré à des actes incompatibles avec son statut de représentant de la Commission de l’Union africaine » et lui avait ordonné de quitter la Somalie dans les 48 heures. Dans la déclaration, il n’a pas été donné de détail sur lesdites activités dont se serait rendu coupable Madeira.

Le diplomate mozambicain qui est le représentant spécial du chef de la Commission de l’UA en Somalie depuis 2015, avait vu son adjoint renvoyé du pays quelques mois plus tôt, avec les mêmes motifs. Cependant après la décision du PM, le bureau du président Mohamed Abdullahi Mohamed, plus connu sous le nom de Farmajo, a qualifié d’illégale l’action de son rival contre Madère.

La présidence a déclaré sur Twitter qu’elle « n’a reçu aucune plainte d’ingérence dans sa souveraineté et n’approuve aucune action illégale contre l’ambassadeur Francisco Madeira ». Il a déclaré que Farmajo avait chargé le ministère des Affaires étrangères de présenter ses excuses à l’UA pour « la décision illégitime et imprudente d’un bureau non autorisé ». Pour le moment on ne sait pas qui dispose des pouvoirs pour décider du rôle des institutions étrangères dans le pays.

La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité pour une nouvelle force de maintien de la paix pour la nation de la Corne de l’Afrique, où les insurgés d’Al-Shabaab cherchent à renverser le gouvernement fragile depuis plus d’une décennie. La Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) remplace la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) créée par le Conseil de sécurité en 2007.

Venant de toute l’Afrique, la mission a chassé Al-Shabaab de Mogadiscio en 2011, créant suffisamment de stabilité pour que le gouvernement et les agences fédérales prennent forme et que deux tours d’élections se tiennent. Mais une lutte de pouvoir acharnée entre Farmajo et Roble a entravé les efforts pour organiser des élections longtemps retardées après l’expiration du mandat du président en février 2021.

