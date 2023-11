Snoop Dogg: sa décision d’arrêter de fumer était juste une opération publicitaire, ses fans en colère

- Publicité-

Les fans du rappeur américain Snoop Dogg, grand amateur du cannabis, sont extrêmement en colère après avoir découvert que sa récente déclaration dans laquelle il annonçait son intention d’arrêter de fumer était simplement une opération publicitaire.

Le rappeur américain Snopp Dogg, connu pour sa consommation abondante de cannabis a surpris le monde entier la semaine dernière en annonçant avoir pris la décision d’arrêter de fumer. «J’ai décidé d’arrêter de fumer après de longues discussions avec ma famille. Respectez mes choix et ma vie privée dans ce moment s’il vous plaît», a-t-il annoncé.

Alors que ses fans continuent de le féliciter pour cette résolution jugée sage et utile pour sa santé, le rappeur de 52 ans est revenu à la charge ce lundi pour expliquer que sa déclaration était en réalité une opération de publicité pour une marque de braseros extérieurs… qui auraient pour particularité de ne rejeter aucune fumée.

« J’ai une annonce à faire : j’arrête de fumer. Je sais ce que vous pensez : « Snoop, fumer représente tout pour toi ! ». Mais j’en ai bien fini. J’adore les feux en extérieur, mais la fumée était trop forte. Solo Stove a éliminé la fumée », a déclaré Snoop Dogg dans une vidéo publiée sur X, dans laquelle il était assis dans un fauteuil devant un brasero.

La diffusion de cette vidéo a déclenché la colère de ses fans, les laissant profondément déçus après avoir compris que sa déclaration n’était qu’une manœuvre de communication. De nombreux internautes ont partagé, dans la section des commentaires, leur déception en révélant que l’annonce de Snoop Dogg les avait initialement encouragés à envisager d’arrêter de fumer, mais qu’ils ont été déçus en réalisant qu’il s’agissait simplement d’une plaisanterie.

Pour rappel, Snopp Dogg est une figure emblématique du rap américain. Il est également connu pour son amour pour le cannabis. Le rappeur a même engagé un professionnel pour rouler ses joints et a également développé des activités dans l’industrie du cannabis, désormais légale dans de nombreux États américains.

I'm done with smoke. I'm going smokeless with @SoloStove. #ad pic.twitter.com/RwF8wnk1wp