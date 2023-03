Smartphones : êtes-vous dérangés par les publicités sur votre mobile ? Voici comment les bloquer

Si vous recevez constamment des annonces publicitaires sur votre téléphone, il faut agir. En effet, à partir du moment où vous les avez autorisées, vous pouvez également les bloquer pour vous en débarrasser. Il existe plusieurs solutions pour bloquer la réception de celles-ci. Découvrez ici comment s’y prendre.

Google, Facebook ou encore Twitter collectent votre localisation, votre historique de navigation et autres. Ces données collectées permettent après d’identifier vos goûts, vos passions, vos centres d’intérêt, vos habitudes d’achat pour vous proposer des publicités ciblées sans cesse. Voici comment s’en débarrasser.

Supprimez les applications non fiables de votre téléphone mobile

Certaines applications que vous avez téléchargées sur votre mobile peuvent être la source de l’apparition des publicités sur votre écran. Si ce désagrément est apparu seulement après avoir téléchargé une application quelconque, sa désinstallation empêchera la diffusion des publicités. Cependant, si vous ne soupçonnez pas une application en particulier, assurez-vous de désinstaller toutes les applications non fiables présentes sur votre mobile.

Pour désinstaller une application, rendez-vous sur les paramètres de votre appareil Android, puis sur l’onglet applications. Choisissez l’application en question et cliquez sur désinstaller.

Désactivez les notifications de votre navigateur web sur le mobile

Souvent, quand vous vous rendez sur un site web, un bouton « autoriser » apparaît. Si vous cliquez dessus, vous acceptez automatiquement de recevoir les publicités et les notifications. Tout d’abord, pensez à supprimer tous les navigateurs web que vous n’utilisez pas sur votre téléphone mobile. Ensuite, vérifiez les paramètres de notifications de celui que vous utilisez.

Pour cela, c’est très simple ! Ouvrez le navigateur, puis accédez aux paramètres du site. Cliquez sur notifications et vous aurez accès à tous les sites web qui vous envoient les publicités et les notifications. Bloquez les sites web non fiables et désactivez les notifications si vous le souhaitez.

Réinitialisez votre mobile

Si après avoir essayé toutes ces méthodes ci-dessus, vous recevez toujours des pop-ups publicitaires, vous pouvez réinitialiser votre téléphone. Après avoir appliqué cette astuce, vous vous débarrasserez complètement de ce problème. Pour cela, accédez aux paramètres de votre téléphone puis cliquez sur système ou à propos de l’appareil. Appuyez sur options de réinitialisation, puis effacez toutes les données (rétablir la configuration d’usine).

Cependant, n’oubliez pas de sauvegarder vos données avant ! Toutes vos données seront supprimées lors de cette opération.