Smartphone : voici comment désactiver les notifications dérangeantes

Les applications que l’on installe sur son smartphone émettent presque toutes des notifications. Si la majorité sont utiles et signalent des événements importants : arrivée d’un mail, réception d’un SMS ou d’un message instantané, etc, d’autres restent quand même des notifications parasites dont on aimerait se passer. Nous vous invitons donc à découvrir dans cet article, comment désactiver ces dernières.

Grâce aux paramétrages sur les smartphones, vous pouvez interdire certains types de notifications. Ainsi, vous ne recevrez que les informations les plus importantes pour vous.

Déroulez la barre de notifications

Rendez-vous aux paramètres puis onglet Général

Sur le Gestionnaire d’Applications, cherchez l’appli pour laquelle vous comptez désactiver les notifications (Instagram, par exemple).

Enfin, vous pouvez décocher l’option « Afficher notifications ». Vous voilà libéré !

Comment désactiver les notifications sur IOS ?

Cliquez sur les réglages de l’iPhone

Rendez-vous à la rubrique Centre de notifications

Voyez-vous un tableau en bas de la fenêtre nommée « inclure » ? Ce tableau compte toutes les applications qui peuvent vous envoyer des notifications.

Choisissez l’application dans cette liste, pour laquelle vous voulez désactiver les notifications.

Appuyez sur l’interrupteur « Autoriser les notifications ». Ainsi, cette appli disparaît du centre des notifications.

Par ailleurs, il faut noter que la désactivation n’est pas irréversible. Vous pouvez toujours rétablir les paramètres initiaux en répétant le processus à nouveau et en autorisant les notifications que vous souhaitez garder.