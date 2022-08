Smartphone lent ? voici les fichiers cachés à supprimer de la mémoire pour booster votre appareil

Beaucoup de smartphones montrent des signes de fatigue au bout de quelques années: leurs applications s’ouvrent lentement et, parfois, les pages se figent de longues secondes. Voici comment rendre à votre mobile une partie de sa fluidité d’antan et éviter ainsi l’achat d’un nouvel appareil.

Les astuces varient légèrement d’un modèle à un autre, les menus portent parfois des noms différents mais, rassurez-vous, il suffit souvent de chercher un tout petit peu pour retrouver le bon chemin.

La mémoire est un élément fondamental du smartphone. Et pour cause, c’est celle-ci qui définit le prix de cet appareil mobile. Un téléphone avec 512 Go sera évidemment plus cher qu’un appareil qui contient 16 Go car il ne pourra pas contenir autant de fichiers que le premier.

En matière d’espace, les images, les vidéos, les applications sont autant d’éléments qui peuvent peser sur la mémoire de l’appareil. Parfois, une de ces dernières montre un poids supérieur que la taille réelle. Heureusement, il existe des gestes simples qui vous permettront à la fois d’avoir un téléphone plus rapide mais également de ne pas saturer sa mémoire inutilement.

Lorsque la mémoire de votre téléphone fait alors défaut, le premier geste est de supprimer les applications dont vous ne vous servez plus ou que trop rarement. Gardez sur votre écran d’accueil vos essentiels pour ne pas saturer votre smartphone. Si vous souhaitez vérifier la mémoire de votre téléphone, rendez vous dans « Paramètres » et cliquez sur mémoire. Vous verrez la classification des options divisées par couleur.

Ainsi, vous pourrez savoir si les vidéos ou les applications prennent plus d’espaces de votre appareil. Vous pourrez évaluer laquelle de ces dernières consomment le plus de mémoire et l’espace précis qu’elles occupent.

Par ailleurs, l’autre petit geste salutaire pour votre téléphone est de vider la corbeille après avoir fait le tri.