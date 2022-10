Smartphone : 06 astuces pour ne pas gaspiller l’énergie de la batterie

Les smartphones Android ont beau être de plus en plus endurants, certains usages ont une fâcheuse tendance à drainer la batterie de votre appareil. Pour éviter de vous retrouver à sec lorsque vous êtes loin d’une prise électrique, mieux vaut adopter certains réflexes pour réduire la consommation d’énergie.

L’autonomie des smartphones est devenue un sujet de préoccupation majeur pour de nombreux utilisateurs qui ne peuvent plus s’imaginer vivre sans leur appareil, même pendant quelques heures. D’ailleurs, de plus en plus souvent, l’autonomie est un critère de choix d’un smartphone. Suivez les conseils ci-dessous vont vous aider à économiser la batterie de votre appareil, mais aussi de prolonger son fonctionnement.

Réduisez la luminosité de l’écran

Baisser la luminosité de l’écran permet d’optimiser la charge de votre téléphone. Moins l’affichage est lumineux, moins le téléphone consomme de l’énergie. Pour ce faire, accédez aux paramètres d’affichage et ajustez la luminosité jusqu’à ce que vous trouviez un niveau convenable.

Activez le mode économie d’énergie

Certains téléphones sont dotés d’un système qui désactive les options qui consomment le plus d’énergie. Ce mode peut donc être très efficace quand votre smartphone n’a que peu de temps devant lui avant de s’éteindre. Le mode économie d’énergie diminue automatiquement la luminosité et limite la vitesse du processeur, entre autres.

Désactivez les notifications

Ces petites alertes nous informent des derniers mails reçus, nous invite à consulter des news sur sites d’actualités, des nouveaux challenges de nos applis jeux ou alors des mises à jour à faire sur le smartphone. Cependant, les notifications peuvent aussi consommer une partie non négligeable de la charge quotidienne du téléphone ! Il est donc recommandé d’activer uniquement celles qui vous semblent essentielles.

Fermez toutes les applications actives non utilisées

Tant que votre téléphone est allumé, il y a certaines applications qui continuent à fonctionner même si vous ne les utilisez pas : elles font l’objet d’une mise à jour régulière et automatique en arrière-plan et donc consomment de l’énergie. Si vous avez un téléphone Android et que vous souhaitez les désactiver, rendez-vous aux paramètres du téléphone, choisissez Paramètres avancés, accédez au gestionnaire de batterie. Enfin, appuyez sur Applications protégées.

Par ailleurs, si vous avez un smartphone fonctionnant sous le système iOS, fermer les applications actives non utilisées est tout aussi simple. D’abord, rendez-vous aux Paramètres et appuyez sur Général puis Actualiser les applications en arrière-plan. Ensuite, basculez le commutateur sur les applis à actualiser en arrière-plan. Maintenant, appuyez sur Actualiser en arrière-plan. Enfin, cliquez sur Off pour désactiver.

Évitez les fonds d’écran animés

Certes, il est peut-être plus agréable et plus ludique de voir un fond d’écran animé. Toutefois, cette technologie sollicite non seulement de nombreuses ressources au processeur de votre téléphone, mais aussi celles de sa partie graphique. N’optez donc pas pour ce type de fond d’écran et vous donnerez à votre téléphone plus de chances de résister plus longtemps sans charge électrique.

Investissez dans une batterie externe

Si vous faites régulièrement des déplacements professionnels et que votre mobile se décharge assez rapidement, nous vous recommandons de vous procurer une batterie externe ! Chargé à son tour, cet accessoire vous permet de recharger un ou plusieurs téléphones à la fois. Dans les magasins de téléphonie ou alors sur les boutiques en ligne, vous trouverez certainement le type de batterie externe qui correspond le mieux à vos besoins.