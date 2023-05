Slovaquie: le propriétaire d’un zoo dévoré par un lion alors qu’il lui apportait à manger

- Publicité-

Le propriétaire d’un centre animalier en Slovaquie a été dévoré par un lion alors qu’il lui apportait à manger.

A Zilina, au nord-ouest de la Slovaquie, la police a fait une découverte glaçante dans un centre animalier privé. Selon la presse locale, le propriétaire du zoo était rentré dans l’enclos du lion pour le nourrir. Cependant, l’animal l’aurait attaqué.

Selon l’agence de presse belge Belga, les agents sont d’abord tombés sur une jambe, avant de découvrir d’autres morceaux humains. « Nous avons eu un signalement selon lequel un gardien n’est pas revenu de l’enclos des animaux exotiques. Tous les moyens ont été déployés sur place afin de sécuriser les lieux », a indiqué la porte-parole de la direction régionale de la police au média slovaque Aktuality.

Une autopsie en cours

D’après les premiers éléments rapportés, la victime était le propriétaire du centre animalier privé qui accueillait des tigres, des lions et d’autres animaux exotiques. Au moment de l’attaque, il était justement en train d’apporter à manger dans l’enclos des lions pour les nourrir.

Une équipe d’ambulanciers et un vétérinaire ont été envoyés en urgence sur les lieux. » Après avoir sécurisé l’enclos des bêtes, nous avons identifié des parties de corps humain. Un médecin a été appelé pour assurer d’autres actions procédurales », a-t-elle précisé. Une autopsie est actuellement en cours pour tenter de déterminer la cause exacte de sa mort. « Pour le moment, nous menons toutes les actions préliminaires sur place, mais il n’est pas possible de fournir plus d’informations ».

Une réglementation stricte

Ce zoo privé avait été contrôlé pour la dernière fois en 2020. Neuf ans plus tôt, il avait été condamné à une amende pour avoir utilisé illégalement le terme « zoo » dans la promotion de son centre animalier. Une loi interdit la détention de félins, d’ours et de primates dans des centres animaliers privés, depuis mars 2022, sauf pour les personnes qui détenaient déjà ces animaux avant l’entrée en vigueur de cette interdiction.

Cette interdiction a été mise en place, car ces animaux faisaient l’objet de commerce illégal, ce qui menaçait leur survie dans le milieu sauvage. Ils sont notamment très recherchés sur le marché chinois, car ils sont utilisés pour la médecine traditionnelle, entraînant la naissance d’élevages à des fins commerciales.