Slimane sans langue de bois sur Pierre Perret et le ‘vivre ensemble’

Slimane, vainqueur de The Voice en 2016 et figure majeure de la chanson française, a repris le chemin du studio après une période marquée par des affaires judiciaires et une fatigue artistique profonde, a révélé la presse. À 36 ans, l’artiste a expliqué publiquement les difficultés rencontrées pour mener à bien son nouvel album et s’est montré très ému en évoquant une interprétation de « Lily », la chanson de Pierre Perret contre le racisme, lors d’une émission télévisée.

Depuis son sacre télévisé, Slimane s’est imposé auprès d’un large public, mais ces derniers mois sa trajectoire a été perturbée par des polémiques largement couvertes par les médias. Le 6 mars 2026, le magazine Closer a rapporté que le chanteur était finalement retourné en studio, après une période de mise à l’écart volontaire et de remise en question artistique.

Sur le plan judiciaire, deux plaintes déposées en 2024 par des techniciens concernant des faits présumés survenus en décembre 2023 ont pesé sur sa visibilité publique. La justice a condamné Slimane en septembre 2025 à une amende de 10 000 euros, dont 3 000 euros avec sursis, pour harcèlement moral lié à l’envoi répété de messages à caractère sexuel. Une seconde plainte pour agression et tentative d’agression sexuelle a été classée sans suite. Ces éléments ont contribué à limiter ses apparitions médiatiques et à affecter la promotion de son disque, certains médias préférant s’abstenir de l’inviter.

Un album façonné dans la douleur

Dans le podcast Ouvre ton jeu, animé par la journaliste québécoise Marie-Claude Barrette, Slimane a décrit le travail sur ce nouvel opus comme « le plus dur » et « le plus difficile à écrire ». Il a admis un désintérêt momentané pour la création : « Pour être très franc, j’avais pas spécialement envie de faire un album tout de suite… j’avais besoin de me retrouver. »

Lentement encouragé par ses équipes, il est retourné en studio. L’artiste a raconté comment, petit à petit, l’écriture et l’enregistrement ont repris : « Petit à petit, à force d’avoir une ou deux chansons, quand même, ça fait du bien ». Il a aussi qualifié ce projet d’« accouchement un peu compliqué », précisant que le disque « n’est pas sorti dans la joie et la bonne humeur ». Ces confidences tracent le portrait d’un processus de création entravé par la fatigue et les tensions personnelles.

La dimension émotionnelle de son retour s’est illustrée lors d’une séquence diffusée en 2024 sur le plateau de The Voice Kids. Face à l’interprétation par une jeune candidate, Yasmine, de « Lily » de Pierre Perret — chanson emblématique visant à dénoncer le racisme — Slimane s’est montré profondément ému. Il a expliqué à la participante qu’elle lui avait fait « ressentir » quelque chose d’important et a mis en avant l’idée du partage et du « vivre ensemble ».

