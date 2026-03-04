Slimane : sa partenaire Léa Castel annonce sa grossesse et son mariage

Léa Castel , ancienne candidate de l’émission Popstars et partenaire artistique de Slimane , a publié le 3 mars sur son compte Instagram des clichés de son mariage et confirme attendre son premier enfant cette année, des éléments visibles sur les photographies partagées par l’artiste.

Léa Castel, ancienne candidate de l’émission Popstars et partenaire artistique de Slimane, a publié le 3 mars sur son compte Instagram des clichés de son mariage et confirme attendre son premier enfant cette année, des éléments visibles sur les photographies partagées par l’artiste.

Sur les images diffusées, la chanteuse de 37 ans apparaît en tenue nuptiale, entourée de son compagnon. Sa robe, près du corps, laisse apparaître des silhouettes évoquant une grossesse, information relayée par plusieurs internautes et médias. La publication Instagram sert à la fois d’annonce matrimoniale et de confirmation de maternité imminente, selon la légende et les visuels postés le 3 mars.

La présence de Léa Castel au château de la « Star Academy » le 13 janvier dernier pour donner un cours de danse aux élèves avait déjà suscité des interrogations quant à une possible grossesse. Ces doutes, apparus sur les réseaux sociaux après cet événement, ont trouvé un écho visuel dans les photos du mariage publiées début mars.

Slimane : sa camarade Léa Castel mariée et bientôt maman

Artiste révélée par les télé-crochets, Léa Castel et Slimane se connaissent depuis plusieurs années. Tous deux ont été candidats à la saison 2007 de Popstars, émission remportée à l’époque par Sheryfa Luna, qui avait affronté Léa Castel en finale. Les deux artistes ont également collaboré sur le titre Abîmée en 2016.

Les publications récentes de Léa Castel interviennent dans un contexte médiatique déjà marqué par l’actualité de ses pairs. Slimane, mentionné dans les échanges autour de ces anciennes collaborations, a pour sa part enchaîné plusieurs projets ces derniers mois et reste une figure connue du paysage musical français, ayant participé à plusieurs télé-crochets avant sa victoire à « The Voice » en 2016.

La publication Instagram de Léa Castel a suscité de nombreux commentaires et réactions de personnalités et de membres du public. Parmi les comptes identifiés comme ayant commenté ou réagi aux photos figurent Jenifer, Hoshi, Jonathan Jenvrin, la judokate Clarisse Agbégnénou, Chloé Jouannet et Barbara Pravi.