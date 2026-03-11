Slimane confie avoir évité le pire grâce à sa fille

Slimane , figure populaire de la chanson française et lauréat des NRJ Music Awards 2024 , revient sur le devant de la scène après une période marquée par des accusations de violence et de harcèlement sexuel (VSS) et une condamnation. L’artiste, soutenu publiquement par sa proche collaboratrice Vitaa , a repris la communication d’abord discrètement sur les réseaux sociaux puis en annonçant le travail d’un nouvel album, alors que des procédures judiciaires et des révélations médiatiques ont secoué sa carrière.

Slimane, figure populaire de la chanson française et lauréat des NRJ Music Awards 2024, revient sur le devant de la scène après une période marquée par des accusations de violence et de harcèlement sexuel (VSS) et une condamnation. L’artiste, soutenu publiquement par sa proche collaboratrice Vitaa, a repris la communication d’abord discrètement sur les réseaux sociaux puis en annonçant le travail d’un nouvel album, alors que des procédures judiciaires et des révélations médiatiques ont secoué sa carrière.

Dans un entretien accordé au podcast Ouvre ton jeu, Slimane aborde sans détour la période de crise qu’il a traversée, évoquant notamment des pensées suicidaires et le rôle déterminant de sa fille dans son maintien à la vie. Par ailleurs, sa situation judiciaire comporte plusieurs volets : des plaintes pour agression et harcèlement sexuel, des témoignages publiés par Mediapart et, pour l’une des affaires, une condamnation financière.

Entre succès populaire et controverses judiciaires, l’artiste affirme avoir amorcé un retour au travail en studio, malgré l’impact personnel et professionnel des accusations. Ce retour est annoncé après une phase de retrait médiatique et une réapparition discrète sur Instagram début mars 2026.

Slimane : parcours artistique, accusations et reprise d’activité

Découvert par le grand public en 2016 comme gagnant de The Voice, Slimane s’est imposé grâce à un répertoire aux tonalités mélancoliques et piano-voix. Son premier album, À bout de rêves, a rencontré un succès commercial important, le propulsant au sommet des ventes en France, Belgique et Suisse. Sa collaboration avec Vitaa sur l’album commun VersuS et le tube Avant toi ont largement contribué à sa notoriété, cumulant des centaines de millions de vues sur YouTube.

La fin 2024 et les années suivantes ont été marquées par des accusations : un technicien de tournée a déclaré que Slimane l’aurait acculé contre un mur pour lui proposer une relation sexuelle et lui aurait envoyé des vidéos et messages à caractère pornographique sans consentement. Une autre plainte évoquant une agression sexuelle et une tentative d’agression sexuelle a également été déposée, tandis que Mediapart a recueilli le témoignage de deux autres hommes faisant état d’allégations similaires.

Selon les comptes rendus publics, la première affaire a abouti à une condamnation portant sur une amende de 10 000 euros, prononcée « fin 2025 » pour la première accusation. Une des plaintes a ensuite été classée sans suite et, pour les témoignages publiés par Mediapart, aucun élément procédural n’a donné lieu à une condamnation supplémentaire.

