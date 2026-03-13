Slimane au cœur d’une ‘ligne éthique franchie’ selon son manager

Slimane , lauréat de The Voice en 2016 et figure visible de la chanson française, se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique liée à la programmation du Téléthon 2025, alors que son parcours public reste marqué par des affaires judiciaires et des rumeurs relayées par les médias et des personnalités télévisuelles.

L’artiste, auteur-compositeur-interprète et comédien, a construit sa notoriété depuis sa victoire à The Voice en 2016, avec des projets salués par la critique et des albums tels que À bout de rêves. Il a également représenté la France lors du Concours Eurovision 2024 à Malmö avec la chanson Mon amour, terminant à la quatrième place avec 445 points.

Sur le plan judiciaire, Slimane a fait l’objet de plusieurs plaintes. En octobre 2024, un technicien du spectacle a déposé une plainte pour harcèlement sexuel après un concert à Saint-Étienne. Une seconde plainte pour agression sexuelle a ensuite été déposée, et des témoignages publiés par Mediapart ont mis en avant les récits de deux hommes faisant état d’envois non sollicités de contenus à caractère pornographique. En septembre 2025, le chanteur a été condamné à une amende de 10 000 € pour harcèlement moral, tandis que la deuxième plainte a été classée sans suite.

Le manager de Slimane réagit aux allégations autour du Téléthon

La programmation du Téléthon 2025 a donné lieu à une controverse médiatique après des propos tenus par Cyril Hanouna sur W9, selon lesquels la marraine de l’événement, la chanteuse Santa, aurait demandé que Slimane et Vitaa soient retirés de la soirée. France Télévisions a démenti cette information auprès de Purepeople, précisant que « les choix artistiques sont assumés par les seuls producteurs » et que Santa n’avait « aucune responsabilité dans la programmation« .

Santa, invitée sur Europe 1, a confirmé que sa discussion avec Vitaa avait été « très apaisée » et a condamné la diffusion de l’information, déclarant : « C’est assez violent de voir que cette ligne éthique a été franchie« , en référence aux tensions apparues autour de la sélection des artistes pour l’émission caritative.

Interrogé par StarMag, le manager commun de Slimane et Vitaa, Saïd Boussif, a dénoncé une instrumentalisation des enjeux caritatifs au profit de conflits d’ego. Il a déclaré : « Un artiste peut désormais décider qui a le droit de servir une cause. Intéressant. On a franchi un cap. » et a ajouté : « Une action dédiée à des enfants malades détournée pour arranger des egos. Il fallait du culot. » Ces propos relèvent de la critique portée par l’entourage de l’artiste contre l’utilisation supposée d’un événement de collecte de fonds pour régler des différends personnels.

Selon Saïd Boussif, la polémique dépasse le simple désaccord artistique et touche aux valeurs éthiques du milieu musical. D’après le manager, détourner une manifestation dédiée aux enfants malades pour servir des querelles personnelles constitue une rupture de principes qui a suscité l’indignation dans leur camp.