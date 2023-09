Situation socio-politique au Togo: une lettre ouverte adressée au président de la CEDEAO

- Publicité-

Dans une lettre ouverte, adressée au président en exercice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Bola Tinubu, un groupe de personnalités issues de divers horizons, y compris des membres de la société civile, des associations, des journalistes de plusieurs pays africains, en particulier du Togo, ont exprimé leur préoccupation quant à la situation sociopolitique actuelle qui prévaut au Togo.

Cette lettre, datée du 1er septembre 2023, contient pas moins de 26 points détaillant la situation politique au Togo et ses implications pour la CEDEAO. Parmi les points saillants de la lettre, les signataires expriment leur préoccupation quant aux pratiques antidémocratiques qui sévissent au Togo, notamment les coups de force constitutionnels, institutionnels et électoraux, ainsi que les abus de pouvoir observés sous le régime du président Faure Gnassingbé.

Ils soulignent que la situation au Togo a des répercussions déstabilisantes sur la stabilité politique, sociale et économique de la sous-région ouest-africaine. De plus, le président togolais, Faure Gnassingbé, est vivement critiqué pour sa longévité au pouvoir, ses tentatives de s’éterniser à la tête de l’État, et son refus de se conformer aux décisions de la Cour de justice de la CEDEAO.

Parmi les appels formulés dans la lettre ouverte, on retrouve celui en faveur du retour des exilés politiques, de la libération des prisonniers politiques, et de la tenue d’assises nationales sous l’égide de la communauté internationale. Ces assises auraient pour but d’engager des réformes politiques, électorales et sociales nécessaires pour résoudre la crise au Togo.

« La principale curiosité est que le Togo est le seul pays de la sous-région ouest- africaine à n’avoir pas connu d’alternance politique au sommet de l’État ; mais aussi, tous les chefs d’État de la sous-région qui ont accédé au pouvoir en 2005 comme Monsieur Faure Gnassingbé ont déjà quitté les reines du pouvoir et passé le témoin dans leurs pays respectifs. La seconde curiosité non moins condamnable est que la CEDEAO était à toutes les étapes de ces coups d’État et de force constitutionnels, institutionnels et les hold-up électoraux au Togo, particulièrement en 2005, 2010, 2015, 2018 et 2020« , peut-on lire dans la lettre.

Forts de ces constats, les signataires de la lettre exhortent la CEDEAO à jouer un rôle plus actif dans la résolution de la crise togolaise et à prendre des mesures pour consolider la démocratie et les droits de l’homme dans tous ses États membres. Ils estiment que cela contribuerait à prévenir la propagation des pratiques antidémocratiques et des coups d’État dans la région.

« La situation au Togo demeure un enjeu crucial pour la CEDEAO et ses membres, et il est essentiel que des actions concertées soient entreprises pour promouvoir la stabilité, la démocratie et le respect des droits de l’homme dans la sous-région« , ont conclu les signataires.