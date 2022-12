Situation des personnes handicapées: Paul Hounkpè s’indigne et promet rencontrer Talon

Il y a quelques jours, le chef de file de l’opposition a reçu dans son cabinet le bureau de l’association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin. Après avoir écouté leurs plaidoiries, Paul Hounkpè s’est indigné et a promis rencontrer le président Patrice Talon pour plaider leur cas.

Les scolaires et étudiants handicapés du Bénin ne sont pas contents de leur situation. Les responsables de leur association se sont confiés au chef de file de l’opposition, l’ancien ministre Paul Hounkpè à qui ils ont partagé leur situation et ont sollicité son aide pour plaider leur cas auprès de qui de droit.

Ces personnes handicapées demandent entre autres la prise effective du décret d’application de la loi N°2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Ils déplorent également la non disponibilité en cette année 2022 du fonds d’appui à la solidarité nationale en l’occurrence l’appui aux handicapés non boursiers et non secourus des universités d’Abomey Calavi et de Parakou.

Paul Hounkpè s’indigne et promet rencontrer Talon …

Touché et indigné par la situation de ses hôtes, le chef de file de l’opposition, l’ancien ministre de la culture, Paul Hounkpè s’est engagé à saisir le chef de l’Etat, le président Patrice Talon pour plaider la cause de ces personnes vulnérables de la société.

Le secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) se dit à la limite scandalisé face à la situation de ces compatriotes. Il n’arrive pas à s’expliquer ce qui pourrait bloquer la prise de décret concernant la situation de ces personnes vulnérables.

« Tous les citoyens ont des droits égaux et il est inconcevable que nos enfants, nos frères et sœurs on pourrait même dire nos aînés vivant avec des handicaps soient délaissés« , s’indigne-t-il.

L’acteur politique de l’opposition entend saisir le président de la République pour comprendre pourquoi le décret d’application d’une loi concernant des personnes aussi vulnérables ne constitue pas une priorité.

« Il faudra une législation qui oblige le chef de l’Etat à prendre le décret d’application de toute loi votées à l’Assemblée nationale et promulguées. Sinon cela ne sert plus à rien de voter des lois si leur application ne peuvent être effective« , s’indigne Paul Hounkpè