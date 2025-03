Situation des libertés publiques au Bénin: sur RFI, Nicéphore Soglo donne son avis

- Publicité-

Invité de RFI Afrique ce lundi 10 mars 2025, Nicéphore Soglo, premier président de l’ère du renouveau démocratique au Bénin, a dressé un tableau préoccupant de la situation des libertés dans le pays.

Il a dénoncé l’incarcération et l’exil forcé de plusieurs figures de l’opposition sous le régime de Patrice Talon. L’ancien chef d’État a illustré ses propos en citant les cas de Joël Aïvo et Reckya Madougou, respectivement condamnés à 10 et 20 ans de prison par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). Il a également évoqué son fils, Léhady Soglo, contraint à l’exil.

« Moi, je n’ai jamais mis quelqu’un en prison. Je n’ai jamais forcé des gens à l’exil. Non, ça n’a pas de sens », a-t-il déclaré, marquant sa différence avec la gouvernance actuelle.

Un plaidoyer sans réponse

Nicéphore Soglo assure avoir plaidé à plusieurs reprises auprès de Patrice Talon en faveur de la libération des détenus politiques et du retour des exilés.

« Cette année, on doit libérer tous les prisonniers politiques sans exception », a-t-il insisté.

Mais son appel semble être resté sans réponse.

« Pour le moment, il ne me répond pas correctement », a-t-il confié, tout en gardant espoir que la situation Va évoluer avant l’élection présidentielle de 2026.

Au-delà de ses plaidoyers, l’ex-président s’est également positionné en conseiller pour l’actuel dirigeant.

« Le pouvoir n’est jamais facile. Quand tu l’as, il faut savoir comment l’utiliser », a-t-il rappelé.

Face à une opposition affaiblie par les arrestations et les exils forcés, Nicéphore Soglo continue d’exhorter le gouvernement à ouvrir un dialogue politique, mais reste dans l’attente d’un véritable signal d’apaisement.