Sir Alex Ferguson en deuil: décès de sa femme Cathy

Cathy, l’épouse de l’ancien entraineur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, est décédée à l’âge de 84 ans, laissant derrière elle son mari et leurs trois fils, a rapporté ce vendredi le tabloïd britannique The Mirror.

« Nous sommes profondément attristés de confirmer le décès hier de Lady Cathy Ferguson, qui laisse dans le deuil son mari, ses trois fils, deux sœurs, 12 petits-enfants et un arrière-petit-enfant. La famille demande le respect de l’intimité pour le moment », a confirmé la famille Ferguson dans un communiqué.

Lady Cathy – anciennement Holding – a rencontré Alex en 1964 et ils se sont mariés en 1966 avant de donner naissance à un fils Mark deux ans plus tard, suivi de jumeaux, Darren et Jason, en 1972. Elle a soutenu son mari tout au long de sa carrière à Old Trafford avant qu’il ne quitte ses fonctions et ne se retire du football en 2013 pour passer plus de temps avec elle.

Lady Cathy « avait été la figure clé tout au long de ma carrière, apportant un fondement à la fois de stabilité et d’encouragement. Les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que cela signifie pour moi», avait déclaré le technicien anglais lors de sa retraite sportive.

Les condoléances de Manchester United

Dans un communiqué sur son site officiel, Manchester United a présenté ses condoléances à son ancien coach et à sa famille: « Tout le monde à Manchester United adresse ses plus sincères condoléances à Sir Alex Ferguson et à sa famille. Lady Cathy était une épouse, une mère, une sœur, une grand-mère et une arrière-grand-mère bien-aimées, et une tour de force pour Sir Alex tout au long de sa carrière », a réagi Manchester United après l’annonce du décès de son emblématique ancien coach.

Sir Alex Ferguson, au cours de ses 26 années passées sur le banc des Red Devils, a remporté 38 trophées, dont 13 titres de Premier League, cinq FA Cup et deux titres de l’UEFA Champions League.