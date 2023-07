L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Bénin, avec le soutien financier du Département d’État américain, a organisé un atelier de restitution le 04 juillet 2023 pour discuter des résultats d’un exercice de simulation de crise grandeur nature, connu sous le nom de SIMEX. L’atelier a eu lieu à Parakou et a été axé sur l’examen du rapport de l’exercice SIMEX, qui a eu lieu le 15 décembre 2022.

L’événement a réuni des cadres de différents services déconcentrés de Parakou avec pour objectif de valider le rapport général du premier exercice SIMEX au niveau local. Les participants ont discuté des enseignements tirés de l’exercice et ont formulé des recommandations pour intégrer davantage les exercices SIMEX dans la préparation et la réponse aux crises au Bénin.

Simulation de crise grandeur nature (SIMEX): l’OIM et l’USA renforcent la sécurité frontalière au Bénin

L’atelier et l’exercice SIMEX s’inscrivent dans le cadre du programme « Engagement des Communautés Frontalières dans la Sécurité et la Gestion des Frontières : du Sénégal au Bénin ». Ce programme est financé par le Département d’État américain et vise à promouvoir les meilleures pratiques en matière de police communautaire en renforçant les liens entre les autorités administratives et sécuritaires et les communautés.

Il est à noter que le premier exercice SIMEX au Bénin a mobilisé près de 350 participants. Une équipe d’observateurs était également présente, composée de représentants de structures gouvernementales centrales et déconcentrées, d’organisations internationales et non gouvernementales, ainsi que de maires des dix communes d’intervention du programme.

Ces initiatives s’appuient sur l’engagement des communautés locales dans la sécurité et la gestion des frontières. Elles reflètent la conviction que la participation active des communautés frontalières peut jouer un rôle déterminant dans la prévention et la gestion des crises. En favorisant une approche participative, l’OIM Bénin et le Département d’État américain espèrent renforcer la sécurité aux frontières et promouvoir une gestion plus efficace et inclusive des frontières.