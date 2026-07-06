Silky Shaï et Tizy Bone gagnent leur procès, AZ interdit d’utiliser Tragédie sur scène

Le Tribunal judiciaire de Paris a tranché le 23 juin 2026 dans le conflit portant sur l’usage du nom Tragédie : les membres historiques du duo, Silky Shaï et Tizy Bone , ont obtenu l’exclusivité de la marque en France, empêchant l’utilisation du même signe par Hazdine Souiri, dit Az . L’ordonnance met fin à plusieurs mois d’incertitude autour des programmations et des communications liées au groupe culte des années 2000.

Par un communiqué diffusé sur leurs réseaux sociaux, les deux artistes ont annoncé avoir remporté la bataille juridique. Le tribunal a rejeté les demandes formulées contre le groupe originel et a confirmé la légitimité de Silky Shaï et Tizy Bone à exploiter la dénomination Tragédie sur le territoire français.

La décision a des répercussions concrètes sur les scènes et les événements musicaux : elle clarifie qui peut légalement se présenter sous ce nom lors de festivals, concerts et opérations de promotion, et influe sur les contrats en cours ou à venir entre organisateurs et artistes se revendiquant de la marque.

L’interdiction formulée à l’encontre d’Hazdine Souiri, dit Az

Le point juridique déterminant de l’ordonnance repose sur l’enregistrement de la marque sous le numéro 4182535. Le tribunal interdit formellement à Hazdine Souiri, connu sous le pseudonyme Az, d’utiliser le signe Tragédie pour ses prestations artistiques en France. Cette interdiction couvre les supports de promotion physique et numérique, y compris les réseaux sociaux, et s’accompagne d’une menace de sanctions financières en cas de non-respect.

Les membres historiques ont indiqué que la mesure vise la protection de l’intégrité de leur formation et de leur image publique. Dans leur message adressé aux professionnels du secteur — organisateurs, producteurs, tourneurs et bookers — ils demandent que la nouvelle donne juridique soit prise en compte dans les décisions de programmation et dans les contrats à venir.

Le communiqué précise que tout manquement à l’interdiction pourrait exposer les partenaires associant le nom à l’artiste évincé à des complications sur le plan juridique. Les deux chanteurs se sont dit disposés à fournir des informations complémentaires aux acteurs de l’industrie musicale pour faciliter l’application de la décision.

Selon l’ordonnance, seul le duo originel est désormais autorisé à se produire et à communiquer sous l’appellation qui les a rendus célèbres au début des années 2000. L’annonce des artistes a été relayée sur leurs comptes et accompagne des contenus vidéos et messages destinés aux professionnels et au public.

Le dossier judiciaire et les éléments d’enregistrement de la marque figurent dans l’ordonnance rendue le 23 juin 2026. La décision explicite le périmètre d’interdiction et les conséquences immédiates pour l’utilisation commerciale et promotionnelle du nom Tragédie en France.