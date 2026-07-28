Patrick Bruel : deux nouvelles plaintes déposées contre le chanteur et comédien de 67 ans

Deux nouvelles plaintes ont été déposées cet été contre Patrick Bruel, portant sur des faits qui remonteraient à 1994 et 2005, rapporte Mediapart. Les dépôts des 16 et 23 juillet viennent s’ajouter à une série d’accusations déjà largement relayées par les médias : au total, selon BFM TV, l’artiste fait face à au moins 31 plaintes pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Patrick Bruel, mis en examen le 10 juin, continue de clamer son innocence.

Selon Mediapart et BFM TV, la première des deux plaintes reçues mi-juillet concerne un viol allégué datant de l’automne 1994. La seconde, enregistrée une semaine plus tard, porte sur une « agression sexuelle » imputée à des faits survenus en marge d’un tournage en 2005. Ces deux plaintes ont été, d’après les informations publiées, déposées directement auprès des policiers chargés de l’enquête. Les médias précisent par ailleurs que certains des faits évoqués dans ces nouvelles plaintes sont désormais présumés prescrits.

Le calendrier judiciaire s’inscrit dans un contexte de forte médiatisation. Après le succès de sa pièce Deuxième partie au Théâtre Édouard VII, Patrick Bruel devait lancer une tournée intitulée Alors regarde 35 au Cirque d’Hiver avant de parcourir la France à l’automne. Ces projets ont été fragilisés par la multiplication des témoignages et des actions en justice. Selon un entretien relayé par Paris Match au début de l’été, le chanteur et comédien aurait déclaré : « Je sais que ma carrière est terminée. »

Affaire Patrick Bruel : état des plaintes et éléments judiciaires

Le décompte réalisé par BFM TV porte le nombre de plaintes visant Patrick Bruel à au moins 31. Elles couvrent plusieurs chefs d’accusation : viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. La justice indique que, en raison de la prescription, certains faits anciens ne peuvent a priori plus faire l’objet de poursuites ; toutefois, les juges d’instruction en charge du dossier pourraient réexaminer quatorze plaintes évoquant des faits jugés trop anciens.

Parmi les plaignantes déjà connues figure l’animatrice Flavie Flament, qui a repris l’information relative aux deux dépôts de plainte de la mi-juillet sur son compte Instagram. La mise en examen prononcée le 10 juin place désormais l’affaire sous la direction d’instructions judiciaires formelles.

Pour replacer le dossier dans le parcours public de l’intéressé, Patrick Bruel est une personnalité connue de la scène culturelle française : né le 14 mai 1959 à Tlemcen, il mène une carrière d’acteur et de chanteur, avec des succès notables au début des années 1990 et des rôles au cinéma comme dans Le Prénom ou L’Union sacrée. En 2005, année mentionnée par l’une des plaintes, il figurait au casting de L’Ivresse du pouvoir de Claude Chabrol et d’Ô Jérusalem d’Élie Chouraqui.

Les deux dépôts de plainte des 16 et 23 juillet constituent les derniers éléments factuels publiés par Mediapart et repris par d’autres titres ; les informations disponibles précisent les dates alléguées des faits et la nature des accusations, ainsi que la procédure en cours depuis la mise en examen de juin.