Sierra Leone : le secrétaire général du parti d’opposition APC inculpé et placé en détention

En Sierra Leone, la direction du principal parti d’opposition a vu son secrétaire général inculpé et placé en détention. L’annonce a été faite jeudi concernant Lansana Dumbuya, figure de l’All People’s Congress (APC) occupant le poste de secrétaire général.

Politique
Les chefs d’accusation retenus à son encontre comprennent l’incitation à la violence, le comportement injurieux ainsi que l’injure publique. Ces poursuites font suite à des propos qu’il aurait tenus lors d’un rassemblement organisé à la fin du mois de janvier et qui ont été jugés offensants envers le président Julius Maada Bio.

Après sa mise en examen, Lansana Dumbuya a été conduit à la prison de haute sécurité de Pademba Road, située à Freetown. Selon les éléments de procédure, la peine maximale encourue pour les infractions qui lui sont reprochées peut atteindre douze mois d’emprisonnement.

Les faits et la procédure

Le placement en détention de Lansana Dumbuya intervient après l’enregistrement d’un meeting organisé fin janvier, au cours duquel il a prononcé des déclarations qui ont ensuite donné lieu à des poursuites. Les autorités judiciaires ont formalisé ces poursuites jeudi, en précisant les motifs retenus contre lui.

Les accusations opposées au secrétaire général se composent de trois qualifications distinctes : l’incitation à la violence, qui vise des appels à des actes violents ; le comportement injurieux, relatif à des conduites déplacées ; et l’injure publique, qui concerne des paroles considérées comme offensantes envers une personnalité publique. Ces qualifications ont été utilisées pour justifier sa mise en détention provisoire.

Suites à la décision judiciaire, Lansana Dumbuya a été transféré vers l’établissement pénitentiaire de Pademba Road à Freetown, un centre de détention classé de haute sécurité. Les textes prévoient une peine pouvant aller jusqu’à douze mois d’emprisonnement pour les infractions qui lui sont reprochées.

