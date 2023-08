Sierra Leone: Julius Maada Bio prête à suivre la ligne de la CEDEAO sur le Niger

Le gouvernement de la Sierra Léone affirme qu’il respectera toute décision de la CEDEAO concernant le Niger. Pendant ce temps, la haute hiérarchie militaire du pays a nuancé que le Président Julius Maada Bio décidera finalement de déployer ou non le personnel des Forces armées au Niger.

Cherno Bah, ministre de l’Information de la Sierra Leone, a fait part de la position du pays envers les solutions proposées par la CEDEAO au Niger pour restaurer l’ordre constitutionnel. Mardi dernier, le journal ManoReporters a rapporté que le ministre Bah a déclaré lors d’une conférence de presse hebdomadaire du gouvernement à Freetown peu avant le deuxième congrès extraordinaire de la CEDEAO que « la décision de la CEDEAO a été prise à l’unanimité lors d’une réunion à laquelle la Sierra Leone était présente,… et en tant que membre de la CEDEAO, nous respectons les décisions et les conclusions de la CEDEAO ».

Par ailleurs, il a souligné que son pays est tenu morale de fournir des forces à la force sous-régionale, car elle a déjà bénéficié d’une intervention de la CEDEAO pour mettre fin à la guerre et rétablir le gouvernement du Président Ahmad Tejan Kabbah après son renversement lors d’un coup d’État en 1997. De plus, le ministre a souligné que la Sierra Leone a depuis longtemps pris l’engagement de contribuer avec des soldats à la force permanente de la CEDEAO. Cet engagement demeure inchangé et la nation aura la capacité de fournir une force militaire allant de 100 à 300 individus.

Enfin, le Général de division Peter Kakowou Lavahun, chef d’état-major de l’Armée de la Sierra Leone, a déclaré lors d’une réunion des chefs d’état-major des pays de la CEDEAO à Abuja que la décision de déployer le personnel des Forces armées de la Sierra Leone au Niger est entièrement politique et que cette décision appartient exclusivement au Président Julius Maada Bio.