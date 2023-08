Sidi Touré: « La pêche artisanale maritime contribue entre 60 et 75% de la production marine »

Ce mardi 1er août 2023, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré a relancé les activités de pêche artisanale maritime dans l’Ouest d’Abidjan.

Lors de l’ouverture des activités de pêche artisanale, le ministre a déclaré ce mardi que la pêche artisanale maritime représente également près de 65 % des emplois créés, dont plus de 70 % sont des femmes. « La pêche artisanale, par sa contribution à la production marine nationale et globale, constitue un des leviers importants pour améliorer significativement la production nationale », a-t-il déclaré.

En outre, le secteur halieutique occupe une position privilégiée dans les domaines économique, social et nutritionnel. En dépit de la production nationale qui est généralement comprise entre 70 000 et 100 000 tonnes par an et de l’importation de 583 946 tonnes de poissons en 2020, le poisson est la première source de protéine animale et sa consommation est supérieure à 20 kg/habt/an depuis 2016. De plus, le secteur halieutique représente 4,5 % du PIB agricole et 2 % du PIB national.

Au niveau social, la pêche génère plus de 580.000 emplois directs et crée près de 100.000 emplois. Environ 82 % des emplois dans le monde proviennent du secteur post-capture.