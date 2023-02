« Si tu ne respectes pas ton papa… », tirs à balle réelle entre Elow’n et le général Makosso

Le torchon brule toujours entre le général Camille Makosso et l’artiste ivoirien Elow’n. Titillé par la récente sortie du rappeur, le controversé pasteur vient de répondre violemment dans une vidéo qui met la toile en ébullition.

Dans un post sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours, le rappeur ivoirien Elow’n s’en est pris aux influenceurs ivoiriens notamment le général Makosso dont il ne manque jamais l’occasion de tacler. Il reproche au controversé pasteur de faire des vidéos inutiles à longueur de journée pour le buzz au lieu de dénoncer la cherté de la vie notamment l’augmentation du prix du carburant.

Toujours à l’affut des actualités liées au buzz, le prétendu homme de Dieu connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche n’a pas hésité à répondre à ce tacle du jeune rappeur ivoirien. Dans une vidéo live sur sa page Facebook, le père de la marmaille a atomisé sans réserve l’ancien membre du groupe Kiff No Beat.

« A chaque fois il y a un manque de respect de la part de ce petit. Ton papa, si tu ne le respectes pas, faut respecter papa des gens… » a-t-il d’abord lancé avant de l’accuser d’opposant haineux au régime du président Alassane Ouattara.

« Donc vous reconnaissez que dans ce pays, vous n’êtes rien, que vous n’avez aucun poids et que ce qui sort de votre bouche ne peut même pas impacter l’état. La majorité d’entre vous, sont des opposants haineux contre ce pouvoir. Donc vous essayez de trouver de petits arguments dans le but de nous mettre dans le piège. Chacun de nous a une bouche et un téléphone. Celui qui estime être trop fâché, prend sa camera et fait vidéo. L’augmentation de 100f qu’ils ont mis dessus, ça peut être pour toi un problème. Pour moi, ce n’est pas un problème… Ne soyez pas des ingrats à mettre en conflit les influenceurs avec l’état. Vous même, vous avez téléphone, vous avez bouche… » a déclaré le général Makosso.