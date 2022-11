« Si tu n’as pas ça, laisse … », les conditions de Coco Emilia pour pour se remettre en couple

Après la bouleversante sortie médiatique de Francis Mvemba sur Life Week-end, son épouse, Coco Emilia avec qui il est en pleine procédure de divorce a posé les conditions pouvant lui permettre de la reconquérir.

L’influenceuse camerounaise Coco Emilia semble prête pour recoller les morceaux avec Francis Mvemba après près d’un an d’embrouille ou à se remettre en couple avec n’importe quel homme qui pourra gagner son cœur.

Mais le père de sa fille n’est pas épargné car il y a deux semaines, dans le confessionnal de Konnie Touré, Francis Mvemba déclarait publiquement son amour à Emilia.

Francis Mvemba veut reconquérir Emilia

« J’ai réalisé que le but d’une relation amoureuse est d’être avec quelqu’un qui vous aime vraiment. J’ai connu beaucoup de femmes et aimé beaucoup de femmes mais Emilia c’est spécial. Nous sommes les fragments d’une même pièce. Je ne me vois pas vivre avec une autre personne que Coco Emilia. Je l’épouserais encore dans dix mille vies », avait confié Francis Mvemba à Konnie Touré.

Mieux, l’homme d’affaire congolais est prêt à tout pour récupérer sa femme avec ou sans divorce. « Retenez bien ce que je viens de dire, même s’il y a une procédure de divorce, elle le fera seule, et même si elle y arrive, je vais la remarier », a-t-il promis.

Des déclarations qui semblent avoir emballé Coco Emilia qui serait prête à pardonner l’homme qu’elle a tant aimé. Pour se mettre à nouveau en couple, Coco Emilia a posé des conditions à Francis Mvemba et tous ses prétendants dont les cœurs bâtent pour elle.

Coco Emilia pose ses conditions pour se remettre en couple

Elle pose des conditions à tous ses prétendants, notamment Francis Mvemba qui a annoncé publiquement qu’il souhaite reconquérir son cœur. A l’en croire, les hommes qui n’ont pas de Jet Privé n’ont pas intérêt à s’approcher d’elle.

« Il y a beaucoup de pauvres types, des hommes qui pensent qu’il faut sortir avec les femmes gratuitement. J’ai un message pour vous, si tu n’as pas un Jet privé, ce n’est pas la peine de m’écrire. Parce que à un moment, il faut changer sa vie. Nous ne sommes plus à l’époque d’Ahidjo. Si tu n’as pas d’argent, ne cherche pas les femmes. Moi c’est les Jet privés, si tu n’as pas ça laisse”, a-t-elle déclaré dans une vidéo sur le réseau social Tiktok alors qu’elle imitait sa compatriote Aline Zomo.