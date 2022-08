« Si quelqu’un pense que Kanye West est fou, alors la personne est folle », dixit Rick Ross

En dehors de sa carrière musicale, Kanye West est un homme d’affaires aguerri. Très souvent, néanmoins, le célèbre rappeur américain s’illustre par des comportements étranges, ce qui lui vaut l’étiquette de troubles bipolaires. Selon Rick Ross, un autre rappeur américain, « si quelqu’un pense que Kanye West est fou, alors la personne est folle ».

Kanye West est un rappeur et homme d’affaires américain, dont la carrière et les activités sont à la source de l’immense fortune de l’artiste. Récemment divorcé de Kim Kardashian, la célébrité américaine de téléréalité et mère de ses quatre enfants, YE (le nouveau nom de Kanye West) se comporte, par moment, comme une personne qui n’a plus toute sa tête.

Une stratégie bien pensée …

Sur les réseaux sociaux, le rappeur est taxé d’être atteint de troubles bipolaires. L’étiquette colle tellement à la peau au propriétaire de la marque « Yeezy », tant l’artiste ne semble rien faire, pour infirmer cette assertion, qui a fini par convaincre l’opinion publique. Or, à y voir de près, cette façon de faire pourrait s’avérer stratégique, en termes commerciaux.

En effet, à la faveur d’un récent entretien, Rick Ross a déclaré que les prétendus scandales de son confrère sont une stratégie bien pensée, dans le but d’être, toujours, sous le feu des projecteurs.

Selon The Boss, l’opinion que les gens se font de YE serait erronée, car, souligne-t-il, l’ex-mari de Kim Kardashian sait ce qu’il fait. « Kanye West est passé maître dans l’art de manipuler les médias et de faire de la musique extraordinaire. Et cette combinaison, on ne peut pas dire où elle va aller. Si quelqu’un pense que Kanye est fou, alors cette personne est folle. », a laissé entendre Rick Ross.

Récemment, le rappeur s’en est pris à la célèbre marque des 3 bandes. Dans ce dossier, Kanye West a accusé Adidas de plagiat. Le père de North, Saint, Chicago et Psalm a reproché à la marque d’avoir volé le modèle de ses sandales « Yeezy Slide ».