« Si quelque chose m’arrive, tenez Davido pour responsable », Tiwa Savage alerte la police

Dans un message qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux, la chanteuse nigériane Tiwa Savage a prévenu la police de tenir Davido responsable de tout ce qui pourrait lui arriver de mal.

« Si quelque chose m’arrive tenez Davido pour responsable », a lancé Tiwa Savage au grand étonnement des fans des deux artistes. Dans son message, elle invite les forces de l’ordre à tenir Davido pour responsable de tout préjudice potentiel qu’elle pourrait subir.

Pour cause, la chanteuse évoque une affaire de menaces d’agression et de graves lésions corporelles découlant de son association avec Sophia Momodu, l’ex-partenaire de Davido et la mère de son premier enfant.

A l’origine de cette brouille, une photo publiée par Tiwa le 23 décembre 2023 la mettant en vedette avec Sophia sur sa Story Instagram. Très vite, Davido a exprimé son mécontentement. Il lui reproche d’être en relation avec son ex-partenaire.

« En réponse à ma Story Instagram, M. David Adeleke a envoyé des messages à mon manager, qui fait également partie de son équipe de gestion, me réprimandant pour ce qu’il percevait comme une provocation. Les messages contenaient des mots irrespectueux, malveillants et insultants à mon égard », a expliqué Tiwa Savage.

Par conséquent, Tiwa a appelé la police à intervenir, les exhortant à mettre en garde Davido et à le tenir responsable de toutes les conséquences néfastes qu’elle pourrait subir. De son côté, Davido n’a pas encore réagi publiquement concernant cette affaire.