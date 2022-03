« Si l’Ukraine tombe, l’Europe tombera », Volodymyr Zelensky avertit les chefs d’États européens

Depuis le début de l’offensive, plus de 2000 civils ukrainiens ont été tués, selon les services d’urgence ukrainiens. Le HCR a annoncé qu’un million de personnes avaient déjà fui l’Ukraine dans les pays voisins et que ce chiffre augmentait de façon exponentielle. Selon un premier bilan publié par Moscou, 498 soldats russes ont été tués, 1597 autres blessés au 7e jour de l’offensive.

Des bâtiments bombardés à Kiev, Kharkiv et dans les grandes villes du pays, des chars russes qui fendent la campagne ukrainienne, des milliers d’Ukrainiens en exode : la guerre en Ukraine secoue le monde depuis le 24 février et le début de l’invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine. Ce vendredi 04 mars , le président ukrainien a pris la parole. Après avoir observé une minute de silence aux soldats morts puis aux civils touchés par le conflit, il s’est adressé aux pays européens et à leurs populations.

