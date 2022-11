«Si je dis pourquoi tu avais donné cet argent, tu iras en prison», Valséro prévient Samuel Eto’o

En réponse aux révélations de Samuel Eto’o, président de la fédération camerounaise de Football, le rappeur Valséro promet de troublantes révélations qui pourrait conduire l’ex-international footballeur en prison.

Quel peut être le deal entre Valséro et Samuel Eto’o pour que le premier puisse menacer le second, de faire des révélations sur son passé? En effet, lors d’une sortie médiatique, mardi dernier sur Canal 2 international, Samuel Eto’o n’a pas fait dans la dentelle pour répondre à ses détracteurs dont un rappeur qui a vécu à ses frais pendant deux ans.

« Il y’a un certain chanteur rappeur qui oublie qu’il a vécu 2 ans à mes frais en Europe. Je lui donnais 5000€ le mois Soit 3.250.000F et il me critique aujourd’hui », a lâché Samuel Eto’o sur Canal 2.

Choqué, Valséro a fait une sortie médiatique sur son compte Facebook pour régler ses comptes avec son ex protecteur. « Samuel Eto’o, tu as joué mauvais jeu, tu as brisé tous les codes de la famille. Tu as même essayé de m’humilier, ce n’est pas normal. Quand je te fais un reproche Samuel, c’est pour que tu t’améliores, ce n’est pas pour que tu sois minable. Il y a quelques choses qui est clair, c’est que tu as répondu à beaucoup de questions, cela j’ai beaucoup aimé », a répondu le rappeur.

« Tu iras en prison »

Selon lui, il faut demander à Samuel Eto’o le véritable mobile de sa motivation quand il lui donnait de l’argent. «On parle d’une somme importante, 78 millions de FCFA, et le journaliste ne lui demande pas : tu donnais l’argent au gars-là, pourquoi ? Il y a une chose qui est importante : C’est que Valsero coûte cher. Eto’o vient de faire un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. Il y a des gens qui n’ont pas de prix. La question que vous deviez poser à Samuel est pourquoi il a donné tout cet argent ?», a-t-il indiqué.

A en croire l’artiste, s’il dévoilait pourquoi il recevait cette somme par mois, Samuel Eto’o pourrait faire la prison. «Samuel Eto’o, si je dis pourquoi tu avais donné cet argent, tu seras dans les problèmes. Tu iras en prison. Tu te mets même dans une zone d’inconfort», a-t-il poursuivi.