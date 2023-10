« Si j’ai un ami c’est… », Serge Beynaud désigne son homme de confiance dans le showbiz ivoirien

- Publicité-

Alors qu’il donnait son avis sur la notion d’amitié lors d’une récente entrevue, l’artiste ivoirien Serge Beynaud en a profité pour désigner celui qu’il considère comme son ami sincère dans le showbiz ivoirien.

Serge Beynaud fait sans doute partie des artistes ivoiriens les plus en vogue sur la scène internationale. Considéré comme un leader dans le milieu du coupé-décalé et de la musique urbaine, l’artiste qui compte plus de 20 ans de carrière ne manque jamais l’occasion de donner son avis sur des sujets qui ont rapport à la société.

Interrogé récemment sur ce qu’il pense de l’amitié, le Boss de la Beynaumania s’est une fois encore illustré par sa franchise, une caractéristique qui lui est désormais familière. « L’amitié est quelque chose de très sacrée. C’est se confier, parler de choses intimes. Moi, étant de nature une personne très réservée, il m’est difficile d’en avoir ou même d’appeler quelqu’un mon ami« , a-t-il répondu au micro du Media Prime.

- Publicité-

Bien que Serge Beynaud soit naturellement méfiant, il n’a pas hésité à mentionner le nom d’une personne qu’il considère sincèrement comme son ami et son homme de confiance. En effet, l’auteur du titre « C’est dosé » a désigné son premier manager Jules Beco, une figure influente du showbiz ivoirien. « Si j’ai un ami, c’est Jules Beco, mon premier manager. Nous avons vécu des moments difficiles ensemble, pour ne pas dire la galère. Nous nous sommes connus en 2002 dans nos années lycée donc bien avant que je ne sois l’artiste Serge Beynaud« , a-t-il ajouté.

Pour rappel, Jules Beco et Serge Beynaud se sont connus au Lycée précisément en classe terminale. Leur amitié dure depuis 23 ans et ils se sont toujours soutenus.