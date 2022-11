« Si elle arrive à m’apporter une preuve, je ferme ma page », Makosso met au défi Emmanuelle Keïta

De passage sur le plateau de l’émission showbuzz de ce mardi 8 novembre 2022, le général Camille Makosso a finalement répondu aux récentes accusations de l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keïta.

De retour en côte d’Ivoire après plus de deux ans d’absence, l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keïta avait été reçue sur la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI). Pour le compte de cette première sortie médiatique, l’actrice et femme d’affaires avait ouvertement dit ce qu’elle pense du pasteur le plus controversé de la Côte d’Ivoire, général Makosso.

« J’ai jamais voulu à ce mec, il est trop drôle, il me fait péter de rire. Ce monsieur, de tous les réseaux sociaux confondus, c’est le monsieur qui m’a le plus injurié, pourquoi? Je ne sais pas, je ne le connais pas. C’est le monsieur qui m’a le plus diffamé, il est rentré dans une histoire de sexu@lité, il a été très grossier mais j’arrive pas à le détester, je ne sais pas pourquoi.. j’ai de la sympathie pour lui en fait » , a-t-elle déclaré.

Mieux, la patronne de EK Land avait rattaché toutes ces remarques à une carence en amour « Je le vois comme un mec qui est trop drôle en fait, il doit manquer d’amour, il a besoin à chaque fois de se faire remarquer, il a dit des pis choses sur moi, il m’a traité de tous les noms, il a toujours un besoin de se faire voir, de s’exprimer, de l@ncer des piques. En général, c’est une carence en amour(…) « , a-t-elle ajouté.

Camille Makosso répond à Emmanuelle Keïta

Invité sur le même plateau de Showbuzz de la NCI ce mardi, le général Makosso est revenu sur les accusations de la business woman Emmanuelle Keïta sur sa personne. « Vous savez, un mensonge répété plusieurs fois peut devenir une vérité dans l’art du kpaflotage, j’ai un seul défaut, je ne sais pas mentir. Si Mademoiselle Emmanuelle Keita m’apporte une seule vidéo dans laquelle je parle de ses enfants, j’utilise des propos grossier à son endroit, ou je parle de sa sexualité, je ferme ma page Facebook de 2.500.000 d’abonnés à l’instant« , a-t-il indiqué.

Selon le frère ainé de Lolo Beauté, le fait d’avoir évoqué certains sujets relatifs à l’ex fiancée de Peter 007 devrait être interprété comme une stratégie bien pensée pour avoir de la visibilité.

« J’ai simplement eu à donner ma position sur certains sujets la concernant parce qu’elle est actrice et l’une des meilleures sur les réseaux sociaux. Certes j’ai eu à tenir des propos durs en disant par exemple qu’elle n’est pas intelligente et autre. Mais je suis désolé, une femme qui a une des communautés les plus r€d0utables qu’on appelle la EKLAND, qui s’assoit pour répondre à des personnes qui n’ont pas son audience pour les rendre star, voilà l’élan dans lequel je me trouvais quand je parlais. Peut-être que sa communauté confond Makosso Camille et Makosso Louise sur les réseaux sociaux« , a-t-il conclu.