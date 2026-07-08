Shy’m remplacée par Anggun au jury de Drag Race France

Shy’m n’est pas présente au jury de Drag Race France saison 4 lancée le 8 juillet 2026 : elle explique que son absence résulte d’un empilement de contraintes professionnelles et d’un arrêt médical, et non d’une éviction. Anggun rejoint la version permanente du jury aux côtés de Nicky Doll, Daphné Bürki et Loïc Prigent pour cette nouvelle édition diffusée sur france.tv et France 2.

Interrogée en exclusivité par Télé-Loisirs, la chanteuse de 40 ans balaye toute idée d’éviction et détaille les éléments qui l’ont tenue éloignée du tournage. Selon ses propos, la date du tournage, fixée durant la première quinzaine de février, coïncidait avec un engagement théâtral qu’elle ne pouvait abandonner : elle était à l’affiche de la comédie musicale Chicago chaque soir, de novembre 2025 au printemps 2026.

À ces contraintes de calendrier est venu s’ajouter un incident de santé : dès la mi-décembre, Shy’m a dû se retirer de la scène de Chicago pour des raisons médicales et être en convalescence au moment du tournage. Elle qualifie cette situation de « les boules totales » et précise qu’il s’agissait d’une convalescence, non de vacances.

Les modalités du remplacement et les éléments de la saison 4

La production a fait le choix d’Anggun pour intégrer le jury permanent de la quatrième saison. L’artiste franco-indonésienne, connue pour sa carrière internationale — mentionnée notamment pour sa visibilité à l’Eurovision et sa participation passée à Mask Singer — occupe désormais le siège laissé vacant par Shy’m.

Shy’m assure être restée proche de l’équipe malgré son absence : elle a suivi les coulisses via des collaborateurs présents sur le plateau — son maquilleur travaille sur l’émission — et indique avoir demandé à être « spoiler » sur le déroulé du tournage. Elle dit comprendre les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure d’assurer sa présence sur le plateau en raison de son état de santé au moment des enregistrements.

La saison 4 introduit une nouveauté de format, la « Baguette d’Or », expliquée dans les descriptions de l’émission : chaque candidate éliminée doit transmettre cet objet symbolique à une autre participante de son choix. La détentrice peut, lors de l’émission suivante, sauver une concurrente parmi les trois dernières ou se sauver elle-même si elle figure parmi ces trois reines.

Le programme est proposé en avant-première sur france.tv à 19h, puis diffusé sur France 2 à 22h40. France Télévisions indique que la franchise rassemble en moyenne près d’un million de téléspectateurs par émission.

Parmi les invités annoncés de cette saison figurent la comédienne Isabelle Adjani et Galia Salimo, la première femme transgenre à avoir joué dans Les Monologues du vagin, présents sur certaines émissions de cette édition.

Interrogée sur un éventuel retour, Shy’m affirme « J’ai follement envie d’y retourner », tout en rappelant que la situation relevait cette fois d’un cumul de contraintes professionnelles et d’un imprévu médical qui l’a empêchée d’être présente pour la saison 4.